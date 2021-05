NATO și liderii europeni îl avertizează pe Lukașenko după deturnarea avionului de pasageri: "Vor exista consecințe!"

Din ordinul președintelui Lukașenko (foto, dreapta), avionul de pasageri a fost escortat de un MiG 29 al aviației militare belaruse, după cum confirmă chiar presa de stat din acestă republică ex-sovietică.

Aparatul efectua cursa Atena - Vilnius iar controlul traficului aerian din Belarus l-a anunțat pe pilot că ar fi o bombă la bord și i-a cerut să aterizeze la Minsk.

După arestarea lui Protasevici pe aeroportul din Minsk, avionul deturnat de Belarus a decolat de la Minsk în cursul serii de duminică spre destinația inițială, Vilnius.

Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru transporturi, Adina Vălean.

The @Ryanair flight took off just now from Minsk bound for Vilnius. Great news for everyone especially the families and friends of people onboard.