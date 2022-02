Negocierile dintre Rusia și Ucraina continuă de aproape cinci ore

În jurul orei 16, canalul NEXTA_TV a difuzat informația - neconfirmată oficial - că negocierile s-ar fi încheiat.

Ulterior, presa controlată de Kremlin a anunțat că negociatorii ar fi luat o pauză.

Înaintea discuțiilor, Ucraina a cerut încetarea focului și retragerea trupelor ruse.

Kremlinul nu a formulat cereri specifice înainte de începerea dialogului.

Din delegația ucraineană au făcut parte ministrul apărării, Oleksii Reznikov, și ministrul adjunct de externe, Mikola Tocițki.

Între membrii delegației ruse s-au aflat adjunctul ministrului al Apărării, Alexander Fomin, și ambasadorul Rusiei în Belarus, Boris Grizlov.

Negocierile vin la cinci zile după ce Moscova a invadat Ucraina, fără să reușească, până în prezent, să își îndeplinească obiectivele militare.

Pe parcursul negocierilor, presa ucraineană și internațională au raportat bombardamente intense efectuate de armata rusă la Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina.

Ministerul ucrainean pentru situații de urgență a distribuit imagini surprinse în timpul tirurilor ruse, care au vizat zone rezidențiale.

"Bombardamentele asupra zonelor rezidențiale nu poate fi numită altfel decât crime de război", a comunicat instituția citată.

The Ministry of Emergency Situations of #Ukraine has collected a video compilation of the terrible shelling of #Kharkov



The shelling of residential areas cannot be called anything other than a war crime. pic.twitter.com/jPbMFJSuvA