Ce a postat consilierul lui Zelenski înainte de a treia rundă de negocieri | Ucrainenii resping "coridoarele umanitare" care duc populația civilă în Rusia și Belarus

Agenția rusă Tass îl citează pe David Arahamia, politician ucrainean care a luat parte la precedentele negocieri și care a precizat că discuțiile de luni urmează să înceapă la ora locală 15 (ora 14 în România) în Belovezkaia Pușcea (Belovezhskaya Pushcha).

Tass îl citează, de asemenea, pe Leonid Sluțki, membru al delegației ruse, care a confirmat discuțiile de luni.

Nexta_tv a transmis, la rândul său, citând presa rusă, că delegația Moscovei a plecat spre locul desemnat pentru negocieri.

‼️ #Russian government media report that a #Russian delegation flew to #Belarus for the third round of talks with #Ukraine .

Ultima rundă de negocieri ruso-ucrainene a avut loc joi și s-a încheiat fără a fi semnat vreun document între părți.

Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat atunci că "partea ucraineană nu a obținut obiectivele necesare" dar s-a convenit cu partea rusă instituirea unor coridoare umanitare pentru evacuarea civililor.

Presa internațională a relatat că două tentative de a permite funcționarea rutelor de evacuare la Mariupol și Volnovaha, în estul Ucrainei, au eșuat, după ce ucrainenii și rușii s-au acuzat reciproc de încălcarea înțelegerii de încetare a focului.

Rușii anunță coridoare umanitare pentru civilii care vor să plece în Rusia și Belarus

Luni, Rusia a anunțat că a permis formarea de coridoare umanitare.

Decizia ar fi fost luată la cererea președintelui francez Emmanual Macron, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Coridoarele vizează evacuarea civililor din Kiev, Mariupol, Harkov și Sumî (Sumy).

Potrivit hărților publicate de agenția de presă RIA, coridorul de la Kiev va duce spre Belarus, iar civilii din Harkov vor avea doar un coridor care duce spre Rusia.

Coridoarele de la Mariupol și Sum ar permite evacuarea atât spre alte orașe ucrainene, cât și spre Rusia.

Președinția franceză a reacționat, luni, și a dezmințit că Macron i-ar fi cerut lui Putin coridoare de evacuare spre Rusia.

În așteptarea negocierilor, consilierul președintelui ucrainean și-a reluat criticile la adresa Occidentului, care a refuzat până în prezent să instituie o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

Oficiali ai SUA și ai NATO au arătat că o astfel de măsură - care ar însemna ca avioanele miliare ale Alianței să interzică avioanelor ruse accesul pe cerul Ucrainei - i-ar aduce pe aliați și pe ruși pe poziții de confruntare directă, cu consecințe incalculabile.

"Aparent, pentru prietenii noștri este o plăcere să stea în cafenea la Paris, Berlin, New York sau Budapesta, să soarbă din cafea cu un croissant în față și să se uite la fotografiile orașelor ucrainene, care sunt distruse chiar în acest moment. Însă orașele noastre, pe moarte, încă luptă", a scris Podoliak pe Twitter.

Apparently, it's a pleasure for our friends to sit in a cozy cafe in Paris, Berlin, New York or Budapest, slowly drinking coffee with a croissant and looking at photographs of Ukrainian cities that are being destroyed at that very moment. But our cities, dying, are still fighting pic.twitter.com/P9XJzivuRI