Maxim, un tânăr IT-ist din Mariupol: "Sunt cadavre pe străzi și nimeni care să le ridice. După ziua de sâmbătă, mi-am pierdut speranța"

După anunțul încetării focului, municipalitatea a mobilizat 50 de autobuze în vederea evacuării, în condițiile în care numărul celor rămași în Mariupol este de circa 200.000.

Însă după nici două ore, armata rusă a reînceput să bombardeze zonele rezidențiale, prinzându-i ca într-o capcană pe oamenii care voiau să fugă din orașul asediat.

Ulterior, Rusia a spus că partea ucraineană a încălcat acordul de încetare a focului.

Sâmbătă, Mariupol consemna cinci zile fără apă, curent electric și servicii de salubrizare.

Duminică, a intrat în cea de-a șasea zi.

Maxim trăiește cu bunicii săi într-un apartament situat la etajul șase, unde liftul nu mai merge, pentru că nu mai e curent electric.

Povestea sa, consemnată de BBC, în continuare.

"Am încercat să plecăm azi, în intervalul care trebuie să fie fără împușcături. Am auzit că putem ieși.

Cât de repede am putut, am făcut patru pungi cu haine călduroase și mâncare și toată apa rămasă, pentru mine și pentru bunicii mei și le-am pus în mașină.

Locuitor din Mariupol: "Când eram pe punctul de a demara, bombardamentele au reînceput"

Bunicii mei au optzeci de ani, nu pot da o m

ă de ajutor. Am dus totul pe scări, până la mașină.

Chiar când eram pe punctul de a demara, bombardamentele au început din nou. Am auzit explozii aproape de noi. Am dus totul înapoi, în apartament, cât de repede am putut. De acolo, am putut vedea fumul care se ridica din oraș și de pe autostrada spre Zaporojia, pe unde oamenii ar fi trebuit să plece din oraș.

Așa că sunt încă în apartamentul bunicilor mei iar bombardamentele au continuat toată ziua. Însă, în loc să fim trei aici, acum suntem aproape 20.

Mulți oameni au venit în centrul orașului pentru că au auzit că este în vigoare o încetare a focului și că sunt autobuze care să-i scoată din orașul bombardat.

Locuitor din Mariupol: "Zac cadavre pe străzi și nimeni nu le poate ridica"

Însă bombardamentele au început din nou și ei nu s-au putut întoarce la adăposturile lor. Așa că am luat mai mulți oameni în apartament. Spun că în zona lor totul este distrus. Casele ard și nimeni nu poate stinge incendiile. Sunt multe cadavre care zac pe străzi și nimeni nu le poate ridica de acolo (...)

Îi cunosc pe trei dintre cei pe care i-am luat în apartament, sunt din vecini, dar nu și pe restul. Cea mai vârstnică este o femeie de aproape 80 de ani, cea mai tânără persoană e un copil mic. Mai avem două pisici, un câine și un papagal.

Am încercat să facem loc femeilor și copiilor să doarmă pe podea. Nu avem saltele suplimentare, dar am pus un covor și niște haine pe podea, pentru ca ei să se poată întinde.

Am rămas fără apă îmbuteliată. Am ajuns la apa din cadă, pe care am umplut-o înainte să se întrerupă alimentarea la robinet. Gazul este singurul lucru care încă mai funcționează. Îl putem folosi pentru a fierbe apa de la baie înainte s-o bem.

Locuitor din Mariupol: "După ziua de sâmbătă, nu mai am speranțe"

Astăzi, poliția a deschis magazinele și le-a spus oamenilor să ia totul, pentru că locuitorii nu mai au alimente și apă. Vecinii noștri au reușit să ia niște bomboane, niște pește și niște băuturi carbogazoase.

Încetarea focului a fost o minciună. Una dintre părți nu a avut niciodată intenția să oprească bombardamentele.

Dacă ei (autoritățile, n.r.) spun că va fi o încetare a focului mâine (duminică), va trebui să încercăm să plecăm, dar nu știm dacă va fi respectată.

Poate că acum este mai bine să ne ascundem.

Puteți să mă sunați în continuare atâta timp cât mai am puțină baterie în telefon, dar nu știu cât va dura. După ziua de azi, mi-am pierdut speranța. De acum înainte facem doar ceea ce trebuie pentru a supraviețui și pentru ca vecinii noștri să supraviețuiască.

După aceea, nu știu ce va urma. Suntem foarte obosiți și nu vedem o rezolvare a situației."