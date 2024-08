„Nicu Covaci e parte din noi, ca români”. Regizorul filmului „Phoenix”: „Chiar și de vrea, nu poate să mai moară"

„Ca el nu or să mai fie”, a spus Radu Nema, regizorul filmului Phoenix, despre Nicu Covaci | Sursă colaj foto: Captură video Antena 3 CNN

Radu Nema, regizorul filmului Phoenix, a transmis vineri seară, în direct la Antena 3 CNN, un mesaj după moartea lui Nicu Covaci. „Și dacă vrea, nu poate să mai moară”, a spus regizorul.

„Despre Phoenix se poate vorbi doar la viitor, nici măcar la prezent. Și aș încheia cum a încheiat foarte bine filmul (...), și aș spune că ideea, chiar și de vrea, nu poate să mai moară. Nicu Covaci și dacă vrea, nu poate să mai moară.

Într-adevăr, acum se vor rosti mulți termeni, nemuritor și așa mai departe. El este parte din noi ca români, iar noi, 60 de ani nu cred că am realizat pe cine am avut contemporan. Mulți ani de acum încolo nu vom realiza pe cine am avut contemporan.

Eu am fost de multe ori acuzat când am avut un spectacol „Eminescu și Covaci”. Credeam că, fiind printre noi și putând să bem o bere cu el și să-i strângem mâna, credeam că e de-al nostru.

(...) El a împărtășit bucurie tuturor și după un an, doi în care am fost cu filmul la absolut toți cei care l-au iubit și îl iubesc, îl vor iubi, el tuturor le-a strâns mâna și toți cei care l-au întâlnit au lăcrimat la propriu și la figurat. Ca el nu or să mai fie”, a declarat pentru Antena 3 CNN Radu Nema, regizorul filmului Phoenix.

Liderul trupei Phoenix, Nicu Covaci, a murit în această seară, pe secția de ATI a Spitalului Județean, unde era internat de aproape o lună.

În după-amiaza acestei zile a fost anunțat faptul că Nicu Covaci, fondatorul trupei rock Phoenix, nu mai putea comunica după ce starea de sănătate s-a agravat.

Artistul, în vârstă de 76 de ani, era internat la Terapie Intensivă în urma operației unei tumori pe creier, dar era prea slăbit pentru a putea primi tratament.

"De aproape o lună, liderul formației Phoenix se află internat în secția Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Timișoara. Asta, după ce, pe 22 martie, Covaci a fost supus unei intervenții chirurgicale ce a durat aproape șase ore.

O echipă de neurochirurgi a încercat să îi înlăture o tumoare pe creier. După operație, starea de sănătate a artistului nu a fost una tocmai bună, motiv pentru care cadrele medicale au decis internarea acestuia.

Recent, colegii de trupă ai lui Covaci au anunțat pe o rețea socială că starea de sănătate a artistului nu permite tratamentul post-operatoriu, fiind una extrem de gravă.

În prezent, medicii de la Spitalul Județean din Timișoara fac tot ce le stă în putință pentru a-i ușura suferința artistului.

Trebuie precizat că nici ei nu sunt foarte optimiști în ceea ce privește evoluția stării de sănătate a lui Nicu Covaci", a relatat, vineri după-amiază, corespondentul Antena 3 CNN, Andreea Borboros.