Dictatorul Emmerson Mnangagwa a anunțat că suspendă toate taxele din Zimbabwe pentru bunurile importate din Statele Unite într-o tentativă să contruiască o „relație pozitivă” cu președintele american, relatează BBC. Anunțul vine la câteva zile după ce Donald Trump a impus taxe vamale de 18% pentru importurile din Zimbabwe. Analiștii politici și presa din Zimbabwe speculează că Emmerson Mnangagwa își urmărește propriul interes în încercarea de a „face plac” Administrației Trump în speranța că SUA vor ridica sancțiunile economice împotriva lui.

Emmerson Mnangagwa a scris pe X că deși principiul tarifelor reciproce este unul valid, Republica Zimbabwe își menține politica de încurajare a relaților „amicabile cu toate națiunile”. Astfel, a decis să ceară Guvernului să suspende toate taxele pentru produsele din SUA.

„Măsura e menită să faciliteze extinderea importurilor americane în piața din Zimbabwe și să promoveze în același timp creșterea exporturilor către Statele Unite”, a scris Emmerson Mnangagwa pe X.

The principle of reciprocal tariffs, as a tool for safeguarding domestic employment and industrial sectors, holds merit. However, the Republic of Zimbabwe maintains a policy of fostering amicable relations with all nations, and cultivating adversarial relationships with none.



In…