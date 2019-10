Niculae Bădălău, la audierile ministrului propus pentru Economie: De ce vreţi să vindeţi Hidroelectrica? Căpuşaţi-o în continuare

Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Economiei, Niculae Bădălău, i-a sugerat ministrului desemnat de PNL pentru portofoliul Economiei şi al Energiei, Virgil Popescu, în cadrul audierilor din comisiile parlamentare reunite, că ar fi mai bine să căpuşeze Hidroelectrica în continuare, decât să o vândă, în condiţiile în care compania are ca obiectiv listarea la bursă a unui pachet minoritar de acţiuni încă din 2013.



"Au reuşit colegii mei să o scoată la lumină (din insolvenţă - n.r.). Vreau să vă spun că Hidroelectrica este perla... (parlamentarii din sală completează: "sectorului energetic românesc"). S-a scos din insolvenţă. În momentul ăsta produce o energie curată şi ieftină şi dumneavoastră nu mai vreţi s-o căpuşaţi, vreţi să o vindeţi cu totul, ceea ce mi se pare extrem de ciudat. De ce nu vreţi să vindeţi şi Oltenia sau Hunedoara sau altceva? Pentru ce?", a întrebat Bădălău.



El a amintit că Hidroelectrica aparţine 80% statului român, iar 20% din acţiuni sunt deţinute de Fondul Proprietatea.



"Ea trebuie să rămână a statului român, pentru a avea siguranţă în energie. De ce ţineţi să o listaţi, să o vindeţi? Căpuşaţi-o în continuare", a mai spus ministrul interimar.



Bădălău a mai pus o întrebare în şedinţa de miercuri: "Cum veţi negocia o energie ieftină la gaz, ţinând cont că 20% din gazul consumat la nivelul ţării vine de la Gazprom? Cum veţi reuşi această negociere?".



El nici nu a aşteptat răspunsurile ministrului desemnat, ci a adăugat: "Am să dau un vot împotrivă pe superficialitatea cu care aţi scris acest program".



La finalul audierilor, ministrul desemnat pentru acest portofoliu, Virgil Popescu, a declarat jurnaliştilor că Bădălău a confundat listarea la bursă a unui pachet minoritar de acţiuni, aşa cum se doreşte la Hidroelectrica, cu vânzarea companiei.



"Hidroelectrica se va regăsi în portofoliul Ministerului Economiei. Nu vrea nimeni să o vândă. Din păcate, domnul ministru Bădălău confundă listarea la bursă cu vânzarea. Va fi listat un pachet de 5-10%, dar acest lucru nu înseamnă vânzarea companiei Hidroelectrica. Înseamnă că Hidroelectrica va avea capitalizare să facă achiziţii, vedeţi că sunt oportunităţi în piaţă, se vinde CEZ, se vinde Enel, de ce să nu facem acest lucru", a spus Popescu.



De altfel, Hidroelectrica are în plan încă din 2013 listarea la bursă a unui pachet minoritar de acţiuni, obiectiv aprobat prin Hotărâre de Guvern şi susţinut inclusiv în timpul guvernării PSD-ALDE.