Nicușor Dan, izolat la domiciliu: "Am participat luni la ședința la care a fost și senatorul Vergil Chițac"

"Am participat luni la ședința Biroului Politic Național al PNL la care a fost prezent senatorul Chițac. La acea ședință, BPN a validat susținerea candidaturii mele la Primăria Capitalei. Voi rămâne izolat la domiciliu împreună cu familia până la rezultatul testului.

Am sunat la numărul unic de pe site-ul Ministerului Sănătății. Apelul meu a fost preluat în 7-8 minute și am vorbit cu o persoană amabilă și bine informată. Am fost direcționat către Direcția de Sănătate Publică din sectorul în care locuiesc.

E important să ne păstrăm calmul și să respectăm regulile impuse de autorități. Sănătatea oamenilor din jur și în special a persoanelor vulnerabile depinde de acțiunea responsabilă a fiecăruia dintre noi", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.