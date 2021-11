Nicușor Dan, încă nevaccinat. ”Același răspuns pe care l-am mai dat! Sunt în curs!”

Reporter: V-ați făcut analizele să aflați dacă e benefic să vă vaccinați?

Nicușor Dan: Același răspuns pe care l-am dat. Sunt în curs de... O să aflați când mă vaccinez... O să mă vaccinez!, a spun Nicușor, potrivit Digi24.

În urmă cu câteva luni, Nicușor Dan a declarat că nu s-a vaccinat și că o va face, atunci când medicul îi va spune să o facă.

„Nu am spus public pentru că nu am vrut să parazitez dezbaterea publică cu asta. După cum bine ştiţi, am fost în izolare în luna mai. Am fost izolare pentru că fiica mea a fost infectată, apoi m-am infectat şi eu, deci am avut coronavirus. O să fac vaccinarea după ce medicul îmi va spune că este bine să o fac”, a declarat Nicuşor Dan.

Alexandru Rafila, replică ironică pentru Nicușor Dan: "Care medic să-i spună să se vaccineze, medicul de familie sau pediatrul?"

Alexandru Rafila a spus însă că este vorba doar despre „fățărnicie”, deoarece în discuție apare o persoană publică și ar trebui să fie exemplu pentru comunitatea pe care o conduce.

„Am înțeles că nu s-a vaccinat încă pentru că nu a întrebat medicul, sau medicul, până acum, timp de 8 luni, nu i-a spus dacă ar trebui sau nu să se vaccineze. Întrebarea mea este care medic: medicul de familie sau medicul pediatru? Cu toate că e un vaccin care se poate administra de la 12 ani ... cine trebuia să îi recomande vaccinarea domnului primar?”, se întreba, la acel moment, Alexandru Rafila.

