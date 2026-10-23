Nicușor Dan l-a trecut în rezervă pe șeful Jandarmeriei București

<1 minut de citit Publicat la 22:20 23 Oct 2026 Modificat la 22:20 23 Oct 2026

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat vineri decretul prin care l-a trecut în rezervă pe generalul de brigadă - cu o stea Constantin Marius-Cezar Toma, din Ministerul Afacerilor Interne, informează Agerpres.

Decizia se va aplica de la data de 25 octombrie, potrivit decretului semnat de Nicuşor Dan.

Pe 31 octombrie 2025, Marius Cezar Toma a fost împuternicit să ocupe funcţia de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Toma l-a înlocuit atunci pe colonelul Cristea Ionuț Cătălin, care a fost schimbat din funcție, la o zi după ce organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor Colectiv, desfășurat la data de 30 octombrie, a fost amendat cu suma de 3.000 de lei, pentru că depășise ora prevăzută în protocol.

Anterior, el a deţinut funcţia de inspector-şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.

Pe 23 ianuarie 2026, şeful statului i-a acordat gradul de general de brigadă - cu o stea.