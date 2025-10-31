Amendă scandaloasă pentru marșul Colectiv: „Nu am avut cu cine să mă înțeleg”. Jandarmeria recunoaște că a fost o lipsă de empatie

Câteva sute de persoane s-au adunat joi seară în Piața Universității, de unde au plecat în marș către fostul club Colectiv. Foto: Facebook/Marian Rădună

Marian Rădună, organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv, care a fost amendat joi seara de Jandarmerie pentru „depășirea orei de comemorare”, a povestit la Antena 3 CNN ce s-a întâmplat și cum a încercat, în zadar, să le explice autorităților că greșesc. Purtătorul de cânt al Jandarmeriei a precizat că amenda, în valoare de 3.000 de lei, nu poate fi anulată de Jandarmerie, doar în instanță.

„Au fost două protocoale semnate: unul pentru o adunare publică la clubul Colectiv, unde erau tablourile și unde au venit oamenii să se reculeagă, să pună lumânări și flori, și protocolul semnat de mine, pentru marșul care a plecat de la Universitate spre Piața Bucur. Conform legii 60, două adunări publice nu pot avea loc în același timp, în același loc, motiv pentru care am încercat să îi explic agentului constataor că marșul s-a terminat în momentul în care eu și cei 1.200 de oameni am ajuns în Piața Bucur și ne-am alăturat unei alte adunări publice”, a afirmat Rădună, la Decisiv.

Potrivit acestuia, „a fost un exces de zel din partea agentului constatator și al superiorului său care era acolo”: „Din păcate, nu am avut cu cine să mă înțeleg”.

Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, prezent și el în emisiune prin apel telefonic, a afirmat că amenda nu poate fi anulată de Jandarmerie, doar în instanță.

„Noi de fiecare dată în acțiunile noatsre avem un deziderat și insistăm ca modul nostru de comunicare să reflecte nu numai legea, ci și empatia pe care o datorăm comunității. Cu toate astea, legea trebuie aplicată întotdeauna ad literam, dar cu o nuanță”, a precizat acesta.

Întrebat dacă colegul său a greșit sau nu dând această amendă, Militaru a răspuns: „Nu aș vrea să mă pronunț pentru că e o comisie de verificare și ar fi neprofesionist să o fac. E puțin relevant dacă eu aș fi dat-o sau nu. Încercăm să ies din haina instituțională, situația în mod cert impunea o abordare mai atentă, mai empatică și poate o mai bună colerare a aspectelor legale cu sensibilitatea publicului și a evenimentului. A fost un moment de inadecvare la o situație care necesita nu doar aplicarea legii ci și înțelegerea profundă cu spiritul ei”.

Întrebat, de asemenea, dacă Jandarmeria sau inspectorul șef al instituției va plăti această amendă, purtătorul de cuvânt a răspuns: „Nu aș vrea să speculez, aș vrea să fac referire doar la cadrul legal și la inadecvarea colegului care a luat această decizie, mai ales că avea niște referințe legislative și mă refer foarte exact la ordonanța 2, care privește tocmai regimul juridic al contravențiilor și care spune clar că agentul constatator are obligația de a aplica sancțiuni atunci când constată, desigur, abateri, dar și responsabilitatea de a aprecia circumstanțele concrete și mai ales proporționalitate. Vom ieși în mod public, după ce se vor încheia lucrările acestei comisii, să comunicăm care sunt deciziile în mod transparent și onest”.

„Chiar dacă nu aveam nevoie de notificare, conform legii 60, articolul trei, dar pentru că tot timpul avem nevoie de suportul specialiștilor și a autorităților, facem notificare, semnăm și protocol tocmai pentru a proteja participanții la evenimentele pe care le organizăm. Dar nu vreau să rămână lumea cu impresia că a fost ecva ilegal. Din punct de vedere legal, eu nu mai eram, Marian Rădună nu mai era organizatorul vreunui eveniment în acel moment. De asta am și spus și vreau să rămână clar, adică o să mergem și în instanță, dacă este”, a afirmat la rândul său, organizatorului marșului.

Acesta a adăugat că va face o plângere penală atât agentului constatator, cât și superiorului său care era prezent la fața locului.