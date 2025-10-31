Organizatorul marșului dedicat victimele din Colectiv a fost amendat pentru „depășirea orei de comemorare”, chiar în fața clubului

Marian Rădună, unul dintre organizatorii marșului de joi seară în amintirea tragediei din clubul Colectiv, a fost amendat de jandarmi cu 3.000 de lei, pentru „depășirea orei de comemorare”. S-a întâmplat în faţa clubului care a ars, în timp ce oamenii aprindeau lumânări şi aşezau coroane de flori.

Potrivit organizatorilor, evenimentul a fost notificat oficial și a avut două protocoale distincte, unul pentru marșul propriu-zis și unul pentru comemorarea de la fostul club Colectiv.

Marian Rădună a povestit pe pagina sa de Facebook ce s-a întâmplat și a anunțat că va contesta amenda primită.

De asemenea, el a postat și o fotografie cu amenda primită.

Amenda primită de Marian Rădună. FOTO: facebook

"Legat de amenda pe care am primit-o. O să o contest și o să-i fac plângere agentului constatator la Parchetul Militar.

În legea adunărilor publice Legea 60/1991 avem Articolul 3 din lege care stabilește excepții de la obligația de a declara în prealabil adunările publice, menționând manifestările culturale, artistice, sportive, religioase, comemorative și cele legate de vizite oficiale.

În cazul nostru am făcut-o ca de fiecare dată pentru că-mi doresc ca participanții la evenimentele pe care le organizez să fie în siguranță și să colaborăm cu autoritățile competente.

Pentru ziua de ieri au fost două adunări publice declarate și care au avut protocol. O adunare care a fost la Colectiv pe care a avut protocol Cristina și Marșul al cărui protocol l-am semnat eu.

Tot legea 60 spune ca sunt interzise două adunări publice în același loc. Marșul avea finalitate când ajungeam noi la Colectiv, lucru care s-a și întâmplat dpdv legal, pentru cǎ exista cealaltă adunare publică.

Agentul a greșit și niciun ofițer, nici măcar cel care a coordonat acțiunea nu l-a consiliat pe lege, lucru care este mult mai grav", a povestit Rădună.

Câteva sute de persoane s-au adunat joi seară în Piața Universității, de unde au plecat în marș către fostul club Colectiv, unde, în urmă cu 10 ani, s-a întâmplat tragedia. Manifestația se desfășoară sub titlul: "Solidaritate pentru dreptate; 10 ani fără justiție".