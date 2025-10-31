Șeful Jandarmeriei București a fost schimbat, la o zi după ce organizatorul marșului Colectiv a fost amendat cu 3.000 de lei

Colonelul Cristea Ionuț Cătălin asigura conducerea Jandarmeriei București, în calitate de împuternicit FOTO: Hepta

Șeful Jandarmeriei București, colonelul Cristea Ionuț Cătălin, a fost schimat din funcție, la o zi după ce organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor Colectiv, desfășurat la data de 30 octombrie, a fost amendat cu suma de 3.000 de lei, pentru că depășise ora prevăzută în protocol.

Colonelul Cristea Ionuț Cătălin asigura conducerea Jandarmeriei București, în calitate de împuternicit. Potrivit unui comunicat transmis de Jandarmeria București, începând cu data de 1 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar va fi noul împuternicit în funcția de Director General al Direcției Generale de Jandarmi ai Municipiului București. Este vorba despre fostul șef al Inspectoratului de Jandarmi din județul Argeș.

Decizia de împuternicire a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, a mai transmis Jandarmeria București.

Reacția Jefului Jandarmeriei Române

Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii evenimentului de comemorare a tragediei Colectiv, a fost amendat joi seară de către Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”, când în piață mai erau 25 de oameni, care stăteau de veghe, cu lumânări.

În urma incidentului, șeful Jandarmeriei Române, general maior Alin Mastan, a publicat un clip în care a prezentat scuze pentru atitudinea jandarmului care a amendat cu 3.000 de lei pe organizatorul marșului de la Colectiv

„În primul rând, doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs”, a spus Alin Mastan, adăugând că momentul are „un profund caracter emoțional și simbolic”. „Regretăm sincer acest incident, care este unul izolat. Din această situație vom trage concluziile necesare și vom învăța lecțiile care se impun, astfel încât, în viitor, să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a transmis generalul.