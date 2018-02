Noi dezvăluiri despre grupul infracțional de la DNA Ploiești: „Am stat 50 de zile în arest numai pentru că așa a vrut Negulescu”

Cristinel Toader, fost șef Poliția Locală Ploiești, a fost pedepsit de procurorul Mircea Negulescu pe motiv că a fost un „fetiș”, așa cum însuși Negulescu a recunoscut în discuția cu Vlad Cosma.

Cristinel Toader a fost aruncat după gratii și apoi trimis în judecată pentru pretinse infracțiuni de șantaj, evaziune fiscală, abuz în serviciu, folosire de informații ce nu sunt destinate publicității și efectuare de operațiuni financiare incompatibile.

După apariția la Antena 3 a înregistrărilor în care se devoalează modul în care se falsifică dosare la DNA, Toader a depus la PICCJ o plângere penală împotriva lui Negulescu, pe care îl acuză de influențarea declarațiilor, compromiterea intereselor justiției, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, purtare abuzivă și constituire de grup infracțional organizat.

„Am stat 50 de zile în arest numai pentru că așa a vrut Negulescu. Totul a pornit de la o plângere în care am sesizat faptele lui Negulescu, am aplicat și respectat legea. M-a umilit (...). Mi-a spus că va avea grijă de mine. Am fost stupefiat, dezamăgit când am auzit acea înregistrare”, a spus Cristinel Toader marți seară la Antena 3.

Cristinel Toader susţine că fostul procuror Mircea Negulescu şi unitatea de elită a DNA Ploieşti i-au fabricat dosarul.