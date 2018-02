Noi dezvăluiri la „Sinteza zilei”. Ofițer DGA, mărturii despre procurorul Negulescu

Foto: captură Antena 3

Adrian Rădulescu, care a fost adjunct al fostului comandant al Poliției Prahova, a vorbit luni, la „Sinteza zilei cu Mihai Gâdea”, despre mafia din județ.

Adrian Rădulescu a fost unul dintre cei cărora procurorul Negulescu Mircea le-a fabricat dosare penale.

Rădulescu a fost reținut de Direcția Națională Anticorupție serviciul teritorial Ploiești pe 17 august 2015, alături de Constantin Ispas, fost șef al Direcției Generale Anticorupție (DGA) Prahova și de Emanuel Saghel, fost ofițer la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Ploiești, fiind acuzat la acel moment de săvârșirea a două infracțiuni de cercetare abuzivă.

„Sunt acuzat de cercetare abuzivă în condițiile în care nu este depusă împotriva mea nicio plângere. Persoanele care sunt considerate vătămate, pe care le-aș fi cercetat abuziv au formulat două plângeri penale împotriva a doi polițiști(...). Eu am fost reținut și trimis în judecată că aș fi vorbit cu cei care au făcut plângere penală și i-aș fi sfătuit să facă plângere penală. Motivul în realitate e mult mai complex, e acela că în calitate de adjunct am coordonat investigațiile vizând o grupare infracțională din care făcea parte și procurorul Negulescu”, a spus Rădulescu, luni seară, la Antena 3.

„Toate structurile știau de Negulescu. Nu cunoșteam doar eu sau anumite persoane”, a precizat el.

Domnului Rădulescu i s-a spus „dacă vrei să-ți mai vezi copilul...”

„Am fost supus unor suferințe psihice, am fost amenințat pentru a declara anumite lucruri care nu erau adevărate(...). Am probe, am martori. Domnul Onea cu domnul Negulescu m-au sunat pentru a interveni în favoarea unei persoane, când eram adjunct la IPJ. După un timp m-au reținut. Sper ca cineva să facă dreptate, să ancheteze. Tot ce spun acum se știe la Parchet și la DNA”, a mai spus Adrian Rădulescu.

Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plângere penală împotriva a patru procurori de la DNA Ploieşti, printre care Lucian Onea şi Mircea Negulescu, pe care îi acuză de săvârşirea infracţiunilor de compromitere a intereselor justiţiei, cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, abuz în serviciu şi constituire de grup infracţional organizat.

Antena 3 a difuzat duminică seara o înregistrare în care fostul deputat PSD Vlad Cosma susţine că procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea au încercat să inventeze dosare în baza unor probe fabricate unor importanţi oameni politici şi de afaceri, printre care şi lui Sebastian Ghiţă.

Citiți și :

Explicațiile DNA Ploiești, după dezvăluirile făcute la Antena 3: „Am fost avertizaţi de persoane din anturajul familiei Cosma că vor urma atacuri în presă”