Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) pregătesc un nou dosar de corupție pe numele fostilor procurori de la unitatea de elită a DNA, Mircea Negulescu și Savu Alfred.

Roxana Ciucă a anunțat, într-o intervenție telefonică la Antena 3, că cei doi au fost citați la sectie pentru a li se aduce la cunostinta calitatea de suspecți în dosarul judecătoarei din Sinaia, Ruxandra Popescu.

Foștii procurori Mircea Negulescu și Alfred Savu sunt acuzați de cercetare abuzivă și represiune nedreaptă. Mai exact, au falsificat probe și in dosarul instrumentat de ei pe numele magistratului. Intr-un mod mincinos au acuzat-o pe judecatoarea Popescu că ar fi primit mită o haină de blana. După trei ani de procese, Ruxandra Popescu a fost achitata.

Ruxandra Popescu, victimă a procurorilor de la DNA Ploiești

In exclusivitate pentru Antena 3, Ruxandra Popescu a povestit vara trecuta cum cei doi i-au distrus viața și cariera. „Am fost trimisă în judecată pentru ca mai apoi să fiu achitată definitiv. Am avut calitatea de inculpat 1179 de zile. A fost o luptă, pot să spun. O văd și ca pe o experiență de viață și ca pe o încercare. Am fost o luptătoare. (...) Acuzațiile au fost că în schimbul acceptării promisiunii de a primi o haină de blană mi-aș fi încălcat responsabilitățile de serviciu.. au spus că s-ar fi produs un prejudiciu de 20.000 de euro”, a povestit la acea vreme Ruxandra Popescu.

Dosarul a fost instrumentat de foștii procurori Mircea Negulescu și Alfred Savu.