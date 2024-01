Apare o "nouă țară". Are mult aur, pietre prețioase, minerale, petrol și gaze | Peste 40.000 de locuitori sunt deja acolo

Creat în 1999, acest teritoriu, care este de aproape patru ori mai mare decât Franţa, are rezerve de aur, pietre preţioase, minerale şi pământuri rare, precum şi petrol şi gaze.

Guvernul Canadei a făcut cel mai mare transfer de control teritorial din istorie. Premierul canadian Justin Trudeau a marcat un moment istoric pentru Canada prin semnarea unui acord prin care transferă controlul asupra terenurilor şi resurselor din vasta regiune arctică Nunavut către guvernul local.

"Acesta este un loc bogat în cultură, cunoştinţe tradiţionale, minerale esenţiale şi alte resurse de care avem nevoie pentru a construi împreună economia de mâine", a declarat şeful guvernului canadian, care a spus că este "un moment important în istoria Nunavut" şi "în istoria ţării".

