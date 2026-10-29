Nuclearelectrica anunță că Unităţile 1 şi 2 de la Cernavodă sunt „în stare oprită sigură”

Centrala Nucleară Cernavodă. Foto: Hepta

Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN) a anunțat, joi, că Unitățile 1 și 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă „sunt menținute în stare oprită sigură, situaţie care nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară”, potrivit Agerpres.

„SN Nuclearelectrica SA informează că Unităţile 1 şi 2 ale CNE Cernavodă sunt menţinute în stare oprită sigură, în conformitate cu normele şi standardele de securitate nucleară. Această situaţie nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară.

Suplimentar, raportat la cea mai recentă informare transmisă, SNN precizează că, recent, a fost înregistrată o creştere a nivelului apei măsurat în bazinul de aspiraţie al pompelor CNE Cernavodă, de aproximativ 10 cm, ca urmare a creşterii nivelului Dunării. Aceasta este o creştere locală, care nu este susţinută, deocamdată, de o creştere generală pe întregul bazin hidrografic al Dunării, în amonte de Cernavodă.

Această evoluţie este pozitivă şi reflectă o îmbunătăţire actuală a condiţiilor hidrologice faţă de zilele precedente”, se menţionează într-un comunicat de presă.

Nici până acum prognozele curente nu indică îndeplinirea tuturor criteriilor care să permită luarea deciziei de repornire a cel puţin uneia dintre unităţi. Potrivit sursei citate, nivelul apei în bazinul de aspiraţie al centralei rămâne, în continuare, sub pragul considerat necesar pentru repornirea uneia sau a ambelor unităţi.

Nivelul necesar repornirii în siguranţă a unităţilor trebuie menţinut pe o perioadă de mai multe zile şi trebuie să prezinte o tendinţă de creştere.

„În momentul în care vom atinge un nivel necesar pentru repornirea şi operarea în siguranţă a CNE Cernavodă, vom solicita, cu prioritate, conectarea centralei la Sistemul Energetic Naţional. În acest moment, pe fondul creşterii volatile, încă nesustenabile, a nivelului apei din bazinul de aspiraţie, acţionăm strict conform procedurilor de operare aplicabile ale CNE Cernavodă. Securitatea nucleară şi siguranţa centralei sunt priorităţile absolute ale Nuclearelectrica”, a declarat Mihai Gioară, CEO Nuclearelectrica.

SNN precizează că urmăreşte îndeaproape toate datele hidrologice şi colaborează cu autorităţile relevante şi este pregătită să repornească CNE Cernavodă imediat ce prognozele devin favorabile şi condiţiile necesare sunt îndeplinite, pentru a susţine Sistemul Energetic Naţional.

De asemenea, Nuclearelectrica va informa, conform cerinţelor legale aplicabile unei companii listate la bursă, orice modificare a stării CNE Cernavodă.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a publicat miercuri seara, în Monitorul Oficial, hotărârea privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă în ceea ce priveşte funcţionarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Printre motivele care au stat la baza acestei hotărâri se numără menţinerea unor cote scăzute ale Dunării la intrarea în ţară, imposibilitatea de a repune în funcţiune unităţile 1 şi 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă pe parcursul lunii noiembrie 2026 şi existenţa în continuare a riscului de apariţie a unei crize în alimentarea cu energie electrică, cauzat de lipsa unor rezerve de putere şi energie suficiente pentru echilibrarea sistemului la orele de vârf de consum, precizează reprezentanţii ministerului.