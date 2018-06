O nouă lovitură pentru Ludovic Orban. Un alt membru PNL și-a anunțat trecerea la ALDE

Senatorul PNL de Cluj Marius Petre Nicoară a anunţat luni, printr-un comunicat de presă, că se alătură echipei ALDE, acuzând faptul că PNL de astăzi nu mai este construcţia politică de acum 28 de ani şi fiind nemulţumit de faptul că nu ar susţine anumite proiecte.



"În urmă cu mai bine de 28 de ani, mai exact în prima lună a anului 1990, împreună cu câţiva oameni inimoşi şi curajoşi am pornit refondarea, reclădirea istoricului Partid Naţional Liberal. Făceam acest lucru cu multă încredere în valorile liberale. Partidul pe care atunci l-am reconstruit, a cărui viziune am urmat-o, se centra pe dezvoltare economică, susţinerea iniţiativei private, promovarea reformelor instituţionale, progresul capitalului autohton, consolidarea democraţiei. Toate acestea s-a văzut şi au fost apreciate mai ales în perioada guvernării liberale condusă de Călin Popescu-Tăriceanu", a precizat Marius Petre Nicoară.



El se declară nemulţumit de faptul că PNL se opune noului Cod Administrativ, invocând totodată şi faptul că unele proiecte pentru Cluj nu sunt sprijinite.



"Din păcate, astăzi liberalismul în forma construită şi promovată în acea perioadă nu se mai regăseşte în actuala formă a Partidului Naţional Liberal. Sunt multe situaţii care mă determină să constat, cu regret, că PNL astăzi nu mai este construcţia pe care am pornit-o acum 28 de ani, am visat-o şi într-o bună măsură am realizat-o. De exemplu: - faptul că astăzi PNL se opune noului Cod Administrativ; - faptul că se încearcă mutarea unui proiect important al judeţului, mai exact mutarea Spitalului Regional de Urgenţă din Comuna Floreşti în altă parte, riscând astfel să pierdem sute de milioane bani europeni; - faptul că nu este sprijinit aeroportul şi parcurile industriale; - faptul că Partidul Naţional Liberal nu mai este exponentul luptei pentru o justiţie fără interferenţe exterioare şi nu mai este un simbol al democraţiei. Toate acestea m-au determinat să mă alătur partidului condus de Călin Popescu-Tăriceanu - ALDE -, unde există mulţi alţi liberali autentici care luptă pentru promovarea principiilor amintite", a mai arătat senatorul.