O noua pedeapsă pentru șoferi! Iată cum puteți rămâne fără permis într-o clipită

Guvernul Romaniei a dat unda verde la inasprirea pedepselor! Astfel, conducatorii auto care nu opresc la dispozitia politistului aflat in interes de serviciu pot ramane fara permis pe o perioada de 90 de zile.



Cu toate acestea, executivul nu sustine majorarile de pedepse pregatite in cazul conducerii unui vehicul care polueaza fonic sau emana noxe peste limitele legale admise.

Respectivul proiect de lege, care urmeaza sa intre in dezbatere parlamentara in perioada urmatoare, suspenda exercitareadreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile, pentru ”neoprirea la dispozitia politistului aflat in exercitarea atributiilor de serviciu”.

„Vedem cum oamenii legii s-au confruntat cu foarte multe situatii in care participantii la trafic au ales sa nu opreasca vehiculele, iar politistii rutieri au fost nevoiti sa porneasca in urmarirea lor, in unele cazuri fiind nevoie de intariri si chiar de utilizarea focului de arma”, argumenteaza autorii legii necesitatea acestei sanctiuni.

Executivul a propus autorilor legii ca „nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului aflat in exercitarea atributiilor de serviciu” sa presupuna aplicarea sanctiunii cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile.

Prin urmare, aceasta fapta nu va mai fi sanctionata doar cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile, scrie bzi.ro.