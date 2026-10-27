O parte din blocul din Rahova s-a prăbușit în timpul demolării. Momentul a fost surprins în imagini

1 minut de citit Publicat la 12:18 27 Oct 2026 Modificat la 12:21 27 Oct 2026

Blocul afectat de explozia din Rahova s-a prăbușit în timpul lucrărilor de demolare controlată. FOTO: Antena 3 CNN

O parte din blocul afectat de explozia din Rahova s-a prăbușit marți, în timpul lucrărilor de demolare controlată.

Planul vizează demolarea şi refacerea etajele 5,6, 7 şi 8 afectate de deflagraţia puternică provocată de o acumulare de gaze.

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În 5 octombrie, autorităţile din Bucureşti au început demolarea parţială a blocului care a explodat, în urmă cu un an, în Rahova. Intervenţia vizează etajele superioare ale imobilului. Zona respectivă a fost securizată, iar mai multe utilaje necesare demolării au fost transportate acolo.

În urmă cu două săptămâni, muncitorii au montat stâlpi temporari de susținere, pe scara blocului, pentru ca proprietarii să poată intra în locuinţe, să-şi recupereze din bunuri.

Sprijinul financiar acordat familiilor lovite anul trecut de explozia din Cartierul Rahova va fi prelungit cu 12 luni, potrivit unei hotărâri adoptate joi de Consiliul General al Capitalei.

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, o explozie a zguduit scara 2 a blocului din Sectorul 5. Patru persoane au murit, alte șapte au fost rănite, iar 54 de apartamente au fost distruse sau făcute de nelocuit. Suflul exploziei a avariat sau distrus și 36 de autoturisme.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, până în luna mai 2026, 176 de persoane fizice sau juridice s-au constituit părți vătămate în dosar, iar anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunurile inculpaților și ale firmelor cercetate, până la concurența sumei de 55 de milioane de euro.