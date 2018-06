O şoferiţă de 20 de ani, aflată sub influenţa drogurilor, a accidentat mortal un bărbat pe trecerea de pietoni

foto: Facebook/ Politia Romana

O şoferiţă de 20 de ani, aflată sub influenţa drogurilor, a accidentat mortal un bărbat, sâmbătă, pe o trecere de pietoni din Târgovişte, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.



Accidentul a avut loc pe Calea Bucureşti din Târgovişte, cauza probabilă a accidentului fiind neacordarea de prioritate la trecerea de pietoni.



''Din primele date, se pare că bărbatul se angajase în traversarea străzii pe trecerea de pietoni, deplasându-se pe lângă bicicletă. Bărbatul a decedat. Autoturismul era condus de o tânără din Târgovişte. Se efectuează cercetarea la faţa locului, urmând a se stabili cu exactitate împrejurările producerii evenimentului rutier'', a precizat IPJ Dâmboviţa.



În cauză se va întocmi dosar penal pentru ucidere din culpă.



''Conducătoarea auto a fost condusă la spital unde, în urma efectuării unui test, s-a constatat prezenţa în urină a următoarelor: cocaină, THC (Tetrahydrocannabinol, n.r.)'', mai informează sursa citată. Astfel, şoferiţa de 20 de ani va fi cercetată şi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive.