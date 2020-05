Oamenilor le este atât de dor de mâncarea de avion, încât o comandă online

Pandemia de coronavirus a blocat o lume întreagă în case, iar mulți oameni încep să ducă dorul meselor din avion. Pentru a satisface acestă poftă, un supermarket online din SUA., Imperfect Foods, a început să livreze surplusul de mâncare al companiilor aeriene.

Compania a vândut peste 40,000 de cutii cu branza și biscuiti, rămase de pe zborurile companiei Jet Blue, la prețul de numai $2,99 fiecare, scrie The Washington Post.

„Încă de acum două luni, înainte de instituirea pandemiei, firmele de catering au fost puternic afectate. Gustările din avion au fost printre primele oportunități pentru a salva mâncarea irosită din cauza COVID-19”, a declarat directorul executiv al companiei Imperfect Foods, Philip Behn.

Pe perioada pandemiei, mai multe companii aeriene au ales să doneze surplusul de alimente. Delta, Suthwest și United sunt doar câteva dintre companiile americane care au donat mâncare nevoiașilor,

i subscribe to @imperfect_foods, this delivery service for cheap misshapen produce and surplus foods, and in today’s box: snack packs from JetBlue!?!!



it’s just cheese + crackers + raisins, but I’m just so tickled bc three months ago this would’ve been selling for like $11 ? pic.twitter.com/R9mqqguMge