Jurnalista care susţine că a fost abuzată în timp ce se afla în izolare la Cluj: ''Acum ştiu că în ţara mea nu se moare de virus, ci de incompetenţă!''

Femeia transmite un mesaj autorităților și povestește cu lux de amănunte episodul traumatizant prin care a trecut.

Jurnalista Oana Silviana Crăciun a oferit informații suplimentare pentru antena3.ro în ceea ce privește condițiile de carantinare COVID-19.

''Trag un semnal de alarmă prin acest mesaj tututor autorităţilor publice locale şi centrale din România în privinţa cazului meu şi a tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei zile în viaţa mea.

În primul rând am fost dată afară din această pensiune din Cluj-Napoca pe care au am închiriat-o pe banii mei, într-o situaţie de izolare în care eu am respectat legea.

Femeia susţine că a fost dată afară de patron în mod nejustificat

Trebuia de fapt să respect legea timp de 14 zile, legea cantinării care a fost dată de autorităţile publice centrale în luna iulie a anului 2020. În mod nejustificat acest patron al pensiunii, m-a dat afară.

Practic, mi s-a spus, trebuie să pleci în mai puţin de 24 de ore de aici, deşi eu achitasem 1.000 de lei lunar, plus 1.000 de lei garanţie acestor oameni pe durata caraninării. Poliţia care a sosit la faţa locului m-a silit şi ea să părăsesc locaţia, deşi există o lege în România, care spune că autorităţile publice sunt datoare să îţi asigure pe duranta carantinării un spaţiu de cazare.

Vreau să vă întreb cine este responsabil pentru toate cheltuielile mele legate de cazare, transport, masă, atât în Cluj dar şi către Constanţa, în condiţiile în care eu venisem la Cluj pentru a îmi căuta un loc de muncă.

Menţionez că în cursul săptămânii viitoare, după finalizarea carantinei, după data de 9 noiembrie, eu aveam interviuri stabilite în Cluj-Napoca. Cine se face responsabil pentru toate aceste abuzuri, în primul rând din partea pensiunii şi în al doilea rând abuzuri din partea autorităţilor locale şi centrale, pentru că legea din România nu se aplică!'', spune jurnalista.

''Ajut şi am ajutat cât am putut mereu. Niciodată nu m-am plâns nimanui, am plecat din ţara care nu mi-a oferit un loc de muncă, în condițiile în care jobul meu a fost desființat de Covid.

''Înainte de a fi jurnalist sunt om. Statul roman nu mi-a oferit nici măcar șomaj!''

M-am întors cu drag de Cluj şi vreau să arat diferența între noi şi alţii şi de ce la noi sistemul nu va funcționa niciodată. Vreau să vada o ţara întreaga abuzurile din sistem. Nu eu sunt subiectul aici. Sunt doar o voce a mii de români'', a transmit jurnalista pentru site-ul nostru.

Oana Silviana Crăciun susține că nu a fost testată de COVID-19

''Nu am fost testată de Covid. Aseară când am solicitat ambulanta, mi s-a spus: nu aveți nimic, nu aveti nevoie de test. Nu mi s-a luat temperatura'' a spus jurnalista, în exclusivitate pentru antena3.ro.

Jurnalista a filmat condițiile din pensiunea clujeană:

După publicarea materialului în care este prezentată pe larg poziția jurnalistei, Antena 3 prezintă și dreptul la replică pe care l-au trimis reprezentanții legali ai Pensiunii Pedro, unde s-a izolat de COVID-19 Oana Silviana Crăciun.

Patronul pensiunii din Cluj: ''Nu a fost agresată fizic sau verbal!''

”În primul rând, precizăm încă de la început că nu am agresat-o fizic sau verbal pe dna. Oana Silviana Crăciun, nu este real că nu a existat căldura şi apă caldă în camera în care aceasta era cazată, iar noi am oferit bon fiscal aferent perioadei petrecute de dna. Crăciun în pensiune.

Doamna Oana Silviana Crăciun ne-a contactat telefonic prima dată în săptămâna 19-23 octombrie din Anglia, dorind o cazare în regim de chirie lunară în cadrul pensiunii noastre.

Aceasta a optat pentru pensiunea Pedro după ce o prietenă a venit să vizioneze camera disponibilă în acest sens, iar chiria lunară convenită a fost de 1000 lei. Cu ocazia vizionării camerei, prietena d-nei Crăciun ne-a spus că dacă va fi cazul unei carantine, îi va aduce ea mâncare odată la două zile.

Prin urmare, dna. Crăciun cunoştea exact condiţiile de cazare înainte de a veni în ţară şi putea să îşi dea seama dacă acestea sunt sau nu potrivite pentru o carantină. De asemenea, dna. Crăciun cunoştea şi condiţiile legale de carantină, din moment ce ne-a spus că a mai stat în carantină de încă două ori în acest an.

Carantina presupune din punct de vedere legal separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate de alte persoane, într-un spaţiu declarat în acest sens, în scopul prevenirii răspândirii bolilor contagioase. Aşadar, persoana carantinată nu poate părăsi pe durata carantinei spaţiul ales în acest scop, care în cazul d-nei Crăciun a fost camera 12 din cadrul pensiunii.

Oana Silviana Crăciun a ajuns la pensiunea Pedro în data de 27.10.2020, în jurul orei 17:00. Pensiunea Pedro este o afacere de familie şi, datorită unor circumstanţe neprevăzute în contextul pandemiei Covid-19, când a ajuns dna. Crăciun la pensiunea noastră, cele două persoane din administraţie care se ocupau de întocmirea documentelor contabile (contracte/bonuri/chitanţe) erau plecate. Prin urmare, i-am comunicat acesteia că vom încheia contractul şi ne va da banii a doua zi.

Dna. Crăciun a fost de acord, însă a insistat să ne lase încă din prima zi 2000 lei în numerar (1000 lei cazarea pentru o lună şi 1000 lei garanţie).

Tot din prima zi de cazare am constatat că dna. Crăciun încalcă condiţiile legale de carantină, părăsind camera în care era cazată de cel puţin 10 ori. Aceasta a mers fără mască în bucătăria comună pentru a-şi lua mâncare din frigider şi pentru a mânca şi, totodată, a mers fără mască în alte spaţii comune pentru a fuma, punând astfel în pericol nu doar sănătatea angajaţilor noştri (în cazul în care era infectată cu Covid-19), ci şi sănătatea celorlalţi oaspeţi ai pensiunii.

I-am atras atenţia d-nei Crăciun cu privire la necesitatea respectării carantinei, iar aceasta a încercat să ne determine să trecem cu vederea comportamentul ei şi inclusiv să minţim poliţia, în cazul unor verificări. Am refuzat-o şi, datorită comportamentului ei care punea în pericol angajaţii şi oaspeţii pensiunii, i-am comunicat că va trebui să părăsească pensiunea după cele 14 zile de carantină, urmând să-i restituim o parte din bani.

Din acel moment au început problemele. Mai exact, Oana Silviana Crăciun a fost cea care a început să zbiere pe holurile comune şi în curtea pensiunii, acuzându-ne pe nedrept că ”0 tratăm inuman, că nu i-am pus frigider' în cameră, că o agresăm verbal şi îi cerem imposibilul”.

Nu am răspuns agresiunilor verbale ale d-nei Crăciun şi, în schimb, am chemat imediat poliţia, care ulterior s-a deplasat la DSP Cluj în vederea clarificării posibilităţilor de schimbare a adresei de carantinare. în final, dna. Crăciun a fost sancţionată contravenţional pentru nerespectarea condiţiilor de carantinare, iar mai

multe echipaje de poliţie, care au venit la pensiunea noastră permanent în acea perioadă, pot confirma că scandalul, ameninţările şi agresiunile verbale au fost generate şi exercitate exclusiv de către Oana Silviana Crăciun, până în momentul evacuării.

Pe durata cazării în cadrul pensiunii noastre, Oana Silviana Crăciun:

- a avut permanent apă caldă şi căldură în cameră;

- a refuzat să-i fie adusă mâncarea în frigiderul instalat în faţa camerei, astfel încât a mâncat din frigiderul aflat în bucătăria comună,

- a avut în permanenţă apă de băut în cameră;

- nu a fost agresată fizic sau verbal. Din contră, ea a fost cea care a agresat verbal şi fizic o persoană din conducerea pensiunii, deoarece a filmat-o pentru a putea demonstra nerespectarea condiţiilor de carantină;

- a primit înapoi a doua zi după cazare întreaga sumă achitată, mai puţin contravaloarea unei nopţi de cazare, pentru care s-a eliberat bon fiscal.

Pensiunea Pedro îşi tratează mereu clienţii cu respect şi amabilitate. Acuzaţiile venite din partea Oanei Silviana Crăciun sunt complet nereale şi făcute cel mai probabil din dorinţa acesteia de a se sustrage cu orice preţ obligaţiilor legale în materie de carantină. Prejudiciul de imagine pe care dna. Crăciun ni l-a cauzat este considerabil, astfel încât urmează să ne îndreptăm împotriva ei pentru a obţine reparaţiile la care suntem îndreptăţiţi potrivit legii”, au precizat cei de LA PEDRO ALIMENTATIE PUBLICA S.R.L prin SCPA ŞTEFAN, SUCIU prin Av. Silvia Maria Suciu'', au transmis reprezentanţii pensiunii din Cluj.

Jurnalista Oana Silviana Crăciun a fost sancţionată contravenţional în urma sesizării făcute de administratorul pensiunii

''La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați de administratorul unei pensiuni despre faptul că o persoană carantinată în acea locație nu ar respecta măsurile privind carantinarea, conform prevederilor Legii 55/2020.

În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la locația respectivă, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind astfel luată măsura sancționării contravenționale'', a transmis IPJ Cluj printr-un comunicat.

''Cum este posibil, în Romania anului 2020, să citesc în presă despre sancționarea mea?''

''Este halucinant! La numeroasele mele apeluri, Politia nu a venit. A discutat numai cu proprietarul pensiunii, nu si cu mine. Nu este tot un abuz?

Politia nu m-a informat despre aceasta sancţiune! În urma numeroaselor mele apeluri la 112, politistii sectiei 2 au stat de vorba initial numai cu proprietarul.

''România, îţi mulțumesc pentru tot ce trăiesc! Acum ştiu că în ţara mea, se moare nu de virus, ci de incompetenţă!''

Nicio autoritate a statului roman nu m-a întrebat dacă am unde locui, dacă mă simt bine sau dacă am mancat ceva în ultimele 24 ore. Solicit în continuare presei din România să ma sprijine cu această situație aberantă'', spunea jurnalista pe data de 29 octombrie.

''Vă jur pe ce am mai sfant că ajung la CEDO cu toată această situaţie!''

Sper ca autorităţile să se sesizeze. Până în acest moment eu nu am primit pe nicio adresa vreo sancţiune contravenţională scrisă, care să ateste de ce am fost sancţionată. Totodată, nu mi s-a comunicat deschiderea niciunui proces. Da, contest orice se face împotriva mea.

''Nu îmi doresc ca în urma cazului meu, alte persoane să păţească ceea ce am păţit eu cu reprezenzanţii pensiunii din Cluj!''

Este inuman la ce sunt supusa pe banii si pe timpul meu. Statul roman, prin instituțiile aferente, nu cunoaște aplicabilitatea legii, iar eu imi cunosc atat drepturile, cat si ce înseamnă incalcarea lor. Vă jur pe ce am mai sfant că ajung la CEDO cu toată această situaţie'', a spus Oana Silviana Crăciun, în exclusivitate pentru antena3.ro.