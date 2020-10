O jurnalistă izolată la o pensiune din Cluj face un apel disperat. Femeia susţine că a fost agresată de proprietari: ''M-au îmbrâncit şi lovit!''

Jurnalista a filmat condițiile din pensiunea clujeană unde a rezervat o cameră pentru a putea petrece cele 14 zile de izolare cerute prin lege.

Nici conversația cu proprietarii nu a fost plăcută.

Jurnalista Oana Silviana Crăciun spune că proprietarii au agresat-o fizic: ''Am fost strânsă cu uşa şi au intrat peste mine în cameră. M-au îmbrâncit şi lovit!''

''În momentul în care mi-am solicitat drepturile, au început să îmi adreseze injurii, să fiu făcută nesimțită, nenorocită, să plec de unde am venit. Am fost strânsă cu ușa și au intrat peste mine în cameră. M-au îmbrâncit și lovit'', spune Oana Silviana Crăciun

Femeia spune că pentru banii pe care i-a plătit nu a primit bon fiscal și nici nu a semnat vreun contract.

Jurnalista a sunat la Poliție și i s-a spus că nu se poate face nimic

Camera nu este dotată cu bucătărie, drept urmare nu poate găti. Din acest motiv, femeia spune că a mâncat foarte puţin şi s-a simţit rău. Totuşi, nu poate părăsi camera, deşi este foarte nemulţumită de condiţii.

Dacă părăsesţe locul fără acordul Poliţiei şi DSP ar putea plăti o amendă penală. Proprietarii pensiunii nu au putut fi contactaţi.

Oana Silviana Crăciun a oferit informaţii în exclusivitate pentru antena3.ro

''Niciun reprezentant DSP nu s-a deplasat să constate situația mea la adresa pensiunii. Voi face sesizari scrise catre ITM, Anaf, Anpc şi toate autorităţile responsabile de aplicarea legii Covid.

Doresc să spun toate astea în mod public și totodată să arăt abuzurile la care am fost supusă în ultimele zile. Am fost umilită pe banii mei, și sunt în continuare umilită. Informațiile către DSP au fost transmise prin Poliție, niciun reprezentant nu a luat legătura cu mine prin telefon.

În România anului 2020 te întorci în ţara ta unde eşti înşelat pe timpul şi pe banii tai. Eu ar fi trebuit să rămân in Cluj, pentru că am lucrat în Cluj, de aici am plecat.

În acest moment sunt în maşină şi mă deplasez către casa bunicilor mei unde nu deţin condiţii optime de trai. Potrivit legii, DSP ar fi trebuit să mă sprijine să ma transfer către o altă locație din Cluj. Fiind în izolare, eu nu puteam fizic închiria nimic'' a spus jurnalista, în exclusivitate pentru antena3.ro.

Oana Silviana Crăciun face un apel către autorităţi pe pagina sa de Facebook

''Adresa mea din buletin este in judetul Constanta. In acest moment solicit presei sa arate cum nu exista niciun fel de comunicare intre autoritatile statului roman, nimeni de la DSP nu s-a deplasat la adresa unde ma aflu cazata pentru a constata situatia mea.

Solicit autoritatilor sau presei sa specifice ca din izolare eu nu ma pot deplasa decat in judetul Constanta'', a scris jurnalista.