Oana Zamfir, dezvăluiri despre mafie. Milioane de euro la Nisa, Dubai, Panama

Nicole Tender, soţia omului de afaceri Ovidiu Tender, a declarat marţi, la ÎCCJ, în procesul Alinei Bica, faptul că i-a făcut cadouri fostei şefe a DIICOT un ceas în valoare de 8.000 de euro şi o poşetă Louis Vuitton, dar şi o statuie ce reprezenta justiţia, când a fost numită secretar de stat.

Soția lui Tender susține că Alina Bica se află în Panama, nu în Costa Rica.

„Am înțeles că e în Panama, nu în Costa Rica. Așa am auzit, am și eu surse”, a spus ea.

Soția lui Tender a adăugat că Bica a plecat din Costa Rica, dar Elena Udrea a rămas.

„Sursele sunt din spațiul public(...). Are bani în Panama”, a mai spus Nicole Tender.

Informațiile au fost comentate de Oana Zamfir, realizatorea emisiunii "Exces de putere", de la Antena 3:

"Din România s-au scos foarte mulți bani și asta a fost sub nasul procurorilor. Gândiți-vă că pentru suma mai mici Dorin Cocoș, spre exemplu, și-a trecut lucrurile chiar în declarația de avere a soției. Eu am arătat proprietățile din Statele Unite, am arătat că acolo, Dorin Cocoș era acționar cu 50% într-o firmă, alături de fiul nașilor săi din a doua căsătorie, am arătat proprietățile din Miami ale prietenilor Elenei Udrea. În momentul în care eu am făcut ancheta despre afacerile din Miami, s-a petrecut un lucru foarte interesant: prietena apropiată a Elenei Udrea, Narcisa Georgescu, și-a mutat rapid banii în Panama. La vedere, însă - nu vorbim de societăți anonime.

Aveam să aflu cu acea ocazie că în Panama sunt înregistrate niște societăți cu denumiri ciudate, bătătoare la ochi Sigur că putea să facă cineva o glumă domnului Băsescu să-și numească firma din Panama chiar Băsescu Inc.. Una dintre ele era teribil de asemnănătoare cu deumirea firmei care deține hotelurile lui Dorin Cocoș, iar alta se numea chiar "Tres Cocos Locos", ori în spaniolă cocos înseamnă nucă de cocos - orice se spune despre nucile de cocos, dar nu că sunt țăcănite, ca atare mai degrabă suna a resturantul celebru găștii Cocoș-Gabi Oprea "Trei cocoși, din București ", a spus Oana Zamfir.