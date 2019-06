Octavia a plecat în urmă cu ceva vreme în Statele Unite cu 50 de dolari în buzunar. Urma să fie dadacă, dar apoi ceva minunat s-a întâmplat. Acum o lume întreagă vorbește despre ea

Octavia Mărginean-Tahiroglu (39 de ani) a plecat la finele anilor ’90 spre Statele Unite ale Americii, iniţial, cu un angajament pentru a lucra zece luni ca dădacă. A decis însă să rămână acolo şi a tras lozul câştigător, scrie Adevărul.

Peste ani, a ajuns să fie parte din comitetul executiv al unuia dintre cele mai luxoase hoteluri aparţinând companiei Marriott din SUA. Originară din Cluj-Napoca, Octavia a luat în 1999 decizia care avea să-i schimbe viaţa. S-a îmbarcat într-un avion cu destinaţia New York, o decizie pe care spune că a luat-o din zbor. Avea doar 50 de dolari în buzunar, dar se înarmase cu tot optimismul din lume şi era animată de cele mai mari speranţe. Lucrurile s-au mai schimbat după primul an. Atunci, Octavia a ajuns să-şi petreacă tot timpul la muncă, pentru a se întreţine. Dar n-a dezarmat. „După primul an, am muncit între 10 şi 12 ore pe zi, minimum. Alergam de la o slujbă la alta pentru a face faţă chetuielilor de zi cu zi. Dar am fost binecuvântată cu oameni în jurul meu care au fost deosebiţi în mii de feluri şi am primit foarte mult sprijin de la cei pentru care am muncit, precum şi din partea celor pe care i-am cunoscut în primul an în Statele Unite“, spune clujeanca.