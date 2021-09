Când va intra Bucureștiul în scenariul roșu? Octavian Jurma: ”Va începe suspendarea școlilor”

”Bucureștiul va intra, săptămâna aceasta, în scenariul roșu. Timișoara a intrat deja, deci mai toate marile centre universitare vor intra în scenariul roșu.

În cinci săptămâni, numerele au crescut de zece ori. În următoarele două săptămâni va începe suspendarea școlilor.

E posibil să ajungem la un vârf de, în medie, 1.500 de cazuri pe zi, asta înseamnă undeva la 40.000 de internări în spitale, undeva în a doua parte a lunii octombrie.

Noi culegem acum ce am semănat în vară și am semănat relaxarea, am renunțat la orice măsură de protecție și de prevenție. Ce este foarte important, măsurile de prevenție aveau rolul de a menține acea stare verde”, a declarat cercetătorul Octavian Jurma la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal