Octavian Jurma explică ce se întâmplă în România de sărbători cu criza COVID: "La jumătatea lui decembrie situaţia se va îmbunătăți în spitale"

România înregistrează astăzi cel mai negru bilanț al deceselor de la începutul pandemiei. Aproape 600 de români bolnavi de COVID s-au stins în ultimele 24 de ore. Mai exact, Grupul de Comunicare Strategică a raportat 591 de morți şi 11.000 de cazuri noi.

Întrebat cum explicăm numărul record de decese, epidemiologul Octavian Jurma, a reamintit că "durează între 14 şi 30 de zile între momentul infectării şi momentul deznodământului. În 14 zile te vindeci însă dacă boala continuă deznodământul poate fi decesul.

Curba deceselor urmează cam la două săptămâni de la curba infectărilor, astfel încât în această săptămână ne așteptăm să vedem vârful de decese şi poate şi în săptămâna viitoare, pentru că acum două săptămâni a fost vârful de cazuri înregistrate în România. Acum vedem consecințele că am lăsat pandemia să urce la acest nivele de infectări. Indiferent ce facem acum putem preveni doar decesele care vor avea loc peste două săptămâni", a spus epidemiologul Octavian Jurma.

Ce se întâmpla în România de sărbătorile de iarnă cu criza COVID

"Din fericire am depășit vârful valului 4. Din nefericire, l-am depășit fără să luăm nicio măsură de a-l coborî, astfel încât am avut pentru prima dată în Europa un vârf pandemic complet nestânjenit. Coborârea de acum este una tot accelerată.

Asta înseamnă că vom coborî sub 10.000 pe zi chiar în această săptămână, iar pănă la sfârșitul lunii vom coborî sub acest prag de 5.000 de cazuri pe zi, după care după două săptămâni spitalele vor începe să respire. Pe la jumătatea luni lui decembrie situaţia se va îmbunătății semnificativ în spitale.

Numărul de cazuri sperăm să coboare sub 2.000 mii, astfel încât de sărbători media în România să coboare înaintea sărbătorilor de iarnă. Singurul lucru care poate să ne scoată real din acestă curbă descendentă este factorul politic pentru că continuarea ratei de vaccinare în ritmul prezent este critică pentru o scădere rapidă a numărului de cazuri, altfel există riscul să ne stabilizăm pe un tablou constant, adică pe un număr de cazuri relativ constant, şi ar fi foarte grav pentru că in continuare secțiile ATI ar fi in continuare aglomerate. Urgența nu este certificatul verde în sine, ci măsurile", a mai explicat epidemiologul Octavian Jurma la Antena 3.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal