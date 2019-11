Olguța Vasilescu îi dă lovitura lui Iohannis: L-au scos pe Dragnea în vitrină doar să fie mai bine prin comparație, are dinții mai strălucitori

Foto: gov.ro

Olguța Vasilescu vine cu o primă reacție după ultimele declerații ale lui Klaus Iohannis. Fostul ministru al Muncii spune că Președintele l-a adus în discuție pe Dragnea doar ca să iasă mai bine într-o comparație.

”Fake news everywhere! Acum l-au scos si pe Dragnea in vitrina, doar doar se vine Klausul mai bine prin comparatie, dat fiind ca are dintii mai stralucitori!”, a spus Olguța Vasilescu.