Cum se spală pe mâini de răspundere șeful operațiunii Onești, unde au murit doi oameni: "Decizia o ia cel de la fața locului. Eu am ajuns după 17.30"

Diallogul următor a avut loc între Diana Grădinaru, producător al emisiunii Sinteza zilei, și adjunctul IPJ Bacău, Adrian Tuluc.

Diana Grădinaru: - Câteva întrebări on the record (cu răspuns oficial, n.r.) Când ați aflat de situația de la Onești și când ați ajuns acolo?

Adrian Tuluc: - Păi, stați puțin, că ar trebui să am și eu un punct de vedere de la IGPR. Nu știu dacă pot să vă comunic aceste date, mai ales că o parte dintre date sunt strict confidențiale, legate de anchetă.

DG: - Dar dumneavoastră ați ajuns la Onești.

AT: - Nu, nu. Deci, să ne înțelegem, acțiunea a fost coordonată de șeful poliției municipiului Onești.

DG: - Dl. Andrieș. V-a sunat?

AT: - Bineînțeles că am avut colaborare.

DG: - Adică, v-a ținut la curent cu deciziile pe care le ia în timpul intervenției?

AT: - Dl. Andrieș a raportat pe principiul raportării evenimentelor. Există o procedură de raportare a unor astfel de evenimente.

DG: - În timpul evenimentului sau post eveniment?

AT: - Înainte de eveniment. Înainte de eveniment există un mod de raportare. Există o procedură prin care evenimentele se raportează și înainte, și după.

DG: - Dumneavoastră când ați aflat? Când ați avut această primă raportare?

AT: - Date exacte, cu minute și secunde, nu vă pot spune.

DG: - În jur de...

AT: - Eventual, dacă faceți o solicitare, vă pot spune exact, că au fost acolo o grămadă de date și mi-e greu acum să vă pot spune pe minute și secunde.

DG: - Dar nu vă cer pe minute și pe secunde, pentru că este, în principiu, un eveniment care s-a derulat între ora 12 și ora 17. Eu asta întrebam: când v-a sunat domnul comisar Andrieș, când v-a raportat sau când v-a povestit prima dată de ce are dânsul acolo de coordonat.

AT: - Cred că toate aceste date au făcut obiectul conferinței de presă, pentru că, înainte de conferința de presă, toate aceste date eu le-am dat către echipa venită de la București pentru coordonare.

DG: - Dar eu vă întreb pe dumneavoastră dacă ați știut, când ați știut, ce anume v-a raportat domnul comisar Andrieș și dacă ați fost prezent la Onești. Asta vă întreb.

AT: - Deci, ca să ne înțelegem: la Onești am fost după comiterea faptei (...) După ora 17.30. Acțiuea de la Onești, conform procedurii, a fost coordonată de către șeful poliției municipiului Onești și adjunctul șefului poliției municipiului Onești.

DG: - V-a cerut ajutorul domnul comisar Andrieș în vreun moment?

AT: - În sprijinul acestor echipe au fost trimise echipele SAS de la Bacău, cu negociator și ofițeri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale. Patru ofițeri cu experiență. Aș putea spune ofițeri foarte buni și foarte bine pregătiți.

DG: - V-a sunat domnul comisar Andrieș să vă ceară sfatul sau ajutorul sau recomandarea cu privire la o decizie pe care dânsul a luat-o în timpul acțiunii?

AT: - Domnul comisar-șef Andrieș este un om cu experiență, șef al unei poliții municipale reședință de județ. Deci factorul decizional îl caracterizează și pe domnul Andrieș.

DG: - Am înțeles. Eu am întrebat doar dacă în vreun moment a luat legătura cu dumneavoastră să vă întrebe, eu știu, poate avea o dilemă cu privire la o decizie, ce să facă, cum să procedeze și să ceară sfatul mai departe.

AT: - Deci, au existat anumite discuții dar nu, nu a existat o decizie de la IPJ Bacău vizavi de intervenția polițienească pentru că, acest atribut, să ne înțelegem, al deciziei este atributul strict al factorului managerial care coordonează această activitate. Deci nu poți interveni în actul decizional, mai ales că cei din teren cunoșteau foarte bine situația existentă și aveau toate datele problemei. Deci, să ne înțelegem, nu este recomandat, tactic sau tehnic ca, de aici, de la Bacău, tu să vii cu sfaturi și recomandări despre o situație pe care nu ai aprofundat-o.

DG: - Am înțeles. Deci, practic, domnul comisar Andrieș împreună cu procurorul de la fața locului au coordonat acțiunea. Dumnealui v-a raportat de-a lungul orelor.

AT: - Haideți că intrăm pe un alt teren. Haideți să facem niște date pe 544 (Legea 544/2004, privind accesul la informațiile de interes public, n.r.) și comunicăm îndeaproape.

DG: - Eu încerc, doar, să înțeleg dacă domnul Andrieș a luat legătura cu dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că dânsul a avut libertate totală de decizie, nu? Asta ați spus.

AT: - Încă o dată vă mai spun: într-o astfel de situație, decizia o ia cel de la fața locului.

DG: - Ok. V-a sunat să vă ceară sprijinul decizional în vreun moment?

AT: - Nu decizional. Sprijinul tactic. Mi-a cerut sprijinul, sprijinul logistic. Constând în asigurarea unor forțe suplimentare.

DG: - Și atât.

AT: - SAS și un negociator. Iar peste această solicitare am mai trimis și specialiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale.

DG: - Am înțeles. Dar sprijin pentru luarea unei decizii, nu vi s-a solicitat acest lucru.

AT: - Nu.