Opreşte căderea părului! Alimente care te ajută

In afara de aceasta cadere normala, o parte insemnata a populatiei se confrunta cu pierderea parului capilar din diverse cauze: genetice, biologice sau care tin de mediul inconjurator.

Iata cateva din cauzele care pot conduce la caderea excesiva a parului: procesul de imbatranire, ereditatea, dezechilibrele hormonale, circulatia deficitara, expunerea la radiatii, boli dermatologice, pierderea excesiva in greutate, diabetul, deficienta de fier, bolile tiroidiene, expunerea la substante chimice, arsurile, dieta dezechilibrata, perioada postnatala, stresul, etc.

Din punct de vedere nutritional, exista o serie de elemente-medicament care pot face parte din dieta persoanelor ce se confrunta cu aceasta problema. Asadar, elemente anorganice cum sunt: siliciul, fierul si calciul se pot lua din legumele verzi cu frunze, din cerealele integrale, ardei gras verde si rosu care ne furnizeaza siliciu, iar fructele uscate si sucul de cirese si visine sunt surse foarte bogate in fier.

In cazul femeilor, subtierea sau caderea parului poate fi semnul unor probleme la nivelul traiectului gastro-intestinal, dar poate sa insemne o deficienta de proteine, zinc sau vitamine liposolubile. In privinta barbatilor, procesul de pierdere a parului poate fi incetinit cu ajutorul unei diete saraca in grasimi.

Unii cercetatori considera ca aparitia calvitiei masculine este legata de niveluri ridicate de testosteron in perioada pubertatii.

O dieta bogata in grasimi saturate si bazata pe carne procesata, duce la ridicarea nivelului testosteronului si asta poate afecta in mod negativ foliculii parului. Desigur ca numai o dieta saraca in grasimi nu va opri caderea parului, dar poate sa ajute la incetinirea acestui proces.

Carenta de fier este de asemenea una din cauzele cele mai frecvente ale caderii parului. Se recomanda consumul alimentelor bogate in fier, cum sunt ficatul si alte organe, cereale integrale, legume cu frunze verde inchis, oua sau gustari moderate (50 g) de curmale si stafide.

Parul este compus in cea mai mare parte din proteine. Pentru a favoriza cresterea parului, trebuie urmata o dieta bogata in proteine, cele vegetale fiind si ee foarte valoroase.

O dieta recomandata in acest sens ar trebui sa includa ficat de vita, oua, peste, fasole verde, drojdie de bere, germeni de grau, granule de lecitina si soia. Pe langa proteine, aceste alimente sunt bogate si in vitamine B, un nutrient foarte important pentru par.

Caderea parului apare si atunci cand dieta are importante carente de vitamine B (mai ales B6), biotin, inositol si acid folic, dar si de minerale ca magneziu, sulf si zinc. Vitaminele B, in special B5 (acidul pantotenic) si B3 (niacina), sunt foarte importante pentru cresterea parului.

Suplimentarea constanta cu aceste vitamine, acid folic si magneziu stimuleaza in general regenerarea parului.

Vitamina C prezenta in dieta imbunatateste absorbtia fierului si deci trebuie consumate fructe proaspete de cel putin o data pe zi.

Vitamina E este de asemenea importanta in procesul de regenerare a parului si este usor de luat din: nuci, seminte de floarea soarelui/dovleac, ulei presat la rece si peste.