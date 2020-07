Orban: Aceste două săptămâni de vid legistativ, efecte extrem de grave asupra răspândirii coronavirusului. Ce s-a întâmplat după decizia CCR

Totodată, şeful Guvernului a subliniat că ultimele două săptămâni au fost foarte grele pentru Executiv, având în vedere situaţia care s-a creat ca urmare a acestui vid legislativ, după decizia Curţii Constituţionale.

Premierul a declarat că peste 900 de pacienţi cu COVID au cerut externarea şi peste 3.000 diagnosticaţi nu au putut fi internaţi în urma deciziei CCR, referitoare la legea privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. De astăzi, însă, avem Legea carantinei.

"În sfârşit, avem Legea izolării şi carantinei care a intrat în vigoare la ora 00. (...)

Începând de astăzi, avem din nou la dispoziție instrumentele pe care le are orice guvern din orice țară democrată care să ne permită să luptăm eficient contrat pandemiei.

Orban: După decizia CCR, 900 de bolnavi au cerut externarea și peste 3000 români cu COVID n-au fost internați

Sunt reglementate prin lege măsurile specifice pentru boli infecto-contagioase şi ne-a revenit dreptul de a putea lua măsuri de protecţie a sănătăţii publice, de carantinare, de izolare.

Trebuie să le reamintim românilor că, în urma deciziei CCR, peste 900 de pacienţi au cerut externarea și peste 3000 români diagnosticați n-au fost internați în spital pentru tratament. N-au avut nici posibilitatea să se trateze acasă.

Orban: În sfârşit, avem legea carantinării

Nu am avut nici lege cu care să dispunem izolarea la domiciliu, nu am putut face nici ancheta epidemiologică ulterioară. Pentru toate persoanele care au fost infectate în această perioadă, nu am putut dispune măsura izolării.

Orban: Vidul legistativ, efecte extrem de grave pentru răspândirea COVID

Aceste două săptămâni în care a existat un vid legistativ pot avea efecte extrem de grave asupra răspândirii virusului.

Obligaţia noastră e să dispunem toate măsurile pe care le avem la dispoziţie din punct de vedere constituţional şi legal, pentru a opri răspândirea epidemiei", a declarat premierul Ludovic Orban, marţi, în ședința de Guvern.

Începe vânătoarea românilor bolnavi sau suspecţi de COVID-19 care au ieşit din spital la cerere sau care nu s-au internat deloc.

Premierul Ludovic Orban spune că a cerut Direcţiilor de Sănătate Publică bazele de date ale pacienţilor, iar informaţiile vor ajunge la poliţişti care îi vor căuta pe aceştia şi îi vor readuce la spital.