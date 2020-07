Orban, chemat să se apere în scandalul Unifarm: "Această aroganță, obsesie de a controla orice informație, ne arată că Guvernul are ceva de ascuns"

Social-democrații acuză legături între Guvern și Unifarm în privința achizițiilor din starea de urgență. Premierul se apără și susține că nimeni din Executiv nu a avut informații că în cadrul Unifarm se desfășoară proceduri ilegale, iar directorul companiei avea mandat până pe 14 iulie. Fostul director Adrian Ionel este cercetat de DNA sub acuzația că ar fi cerut unei companii private 760.000 de euro comision în schimbul acordării unui contract de achiziție pentru măști și combinezoane.

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, susține că Guvernul ascunde adevărul în scandalul Unifarm

”Îmi doresc sa vă prezint obiectivele comisiei de anchetă. Scopul este aflarea adevărului despre cum a fost gestionată pandemia. S-au cheltuit sume foarte mari, decizii importante pentru români. Avem o singură certitudine. Că nu știm adevarul, că guvernul ne-a ascuns adevărul. De ce au blocat orice testare prin sondaj? De ce nu vor sa se afle procentul românilor infectați? Această aroganță, obsesie de a controla orice informație, ne arată că guvernul are ceva de ascuns. Aceeași opacitate am văzut-o și în privința achizițiilor. Aceste afaceri duc in Palatul Victoria. Vom cere toate contractele de la guvern! Există sau nu o legătură între cei care au dat tunuri și membrii ai Guvernului și PNL? În legătură cu UNIFARM exista o legatura care duce direct în Palatul Victoria. Comisia juridică va cerceta cazul UNIFARM pentru că avem o anchetă și nu putem să suprapunem. Dumnule Orban, ați vorbit cu doamna administrator, cu doamna care a propus șpagă? Este omul dvs. de încredere? Ați vorbit cu această doamnă în timpul pandemiei? Ați făcut presiuni asupra directorului UNIFARM?

Orban susține că nimeni nu a avut informații despre ilegalitățile de la Unifarm

”Eu nu am avut niciun fel de informaţii, nici eu, nici alţi colegi de ai mei, despre faptul că la Unifarm s-ar fi derulat proceduri care nu respectă legea sau că ar fi existat suspiciuni de corupţie. Ăsta e primul şi cel mai important lucru pe care vreau să-l spun”, a spus Orban.

Premierul Orban a negat orice legătură cu șeful Unifarm

„Noi l-am găsit în funcţie pe directorul Unifarm Adrian Ionel, mandatul lui expiră în 14 iulie. Nu am luat decizia să îl schimbăm pentru că în plină pandemie să stai să umbli la conducerea entităţilor... Numai dacă am fi avut informaţii suficiente de clare şi de precise am fi putut să-l schimbăm. Era complicat să îl schimbi din funcţie, pentru că se ştie că procedura de schimbare a unui Consiliu de Administraţie şi a unui manager, în condiţiile legislaţiei actuale, e destul de complicată, adică trebuie să îi plăteşti toate veniturile pe care le-ar fi obţinut până la sfârşitul mandatului”, a adăugat el.