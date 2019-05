Papa Francisc vine în România. Începe vineri o vizită apostolică de trei zile

PAPA FRANCISC în România. Papa Francisc începe vineri o vizită apostolică de trei zile în România, Sanctitatea Sa fiind aşteptat de autorităţi, ierarhi şi pelerini la Bucureşti, Şumuleu-Ciuc, Iaşi şi Blaj.



PAPA FRANCISC în România. Vizita de stat, pastorală şi ecumenică a Papei Francisc în România include, în doar trei zile, opt discursuri în faţa autorităţilor politice şi religioase, beatificarea a şapte episcopi greco-catolici martiri şi o întâlnire cu comunitatea romă.

PAPA FRANCISC în România. „Dragi fraţi şi surori din România, mai sunt doar câteva zile până la călătoria care mă va aduce în mijlocul vostru. Gândul acesta mă bucură şi doresc încă de pe acum să vă adresez tuturor salutul meu cel mai cordial. Vin în România, ţară frumoasă şi primitoare, ca pelerin şi frate şi le mulţumesc preşedintelui şi celorlalte autorităţi ale statului pentru că m-au invitat şi pentru deplina colaborare. Trăiesc deja bucuria întâlnirii cu patriarhul şi cu Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi cu păstorii şi credincioşii catolici. Vin între voi ca să mergem împreună. Mergem împreună când învăţăm, să păstrăm rădăcinile şi familia, când ne îngrijim de viitorul copiilor şi al fratelui de lângă noi, când ne depăşim fricile şi suspiciunile, când lăsăm să cadă barierele care ne separă de ceilalţi”, a fost mesajul Suveranului Pontif, transmis cu doar câteva zile înainte de sosirea în România.

Tomorrow I will go to Romania as a pilgrim, to walk together with our brothers of the Romanian Orthodox Church and with the Catholic faithful. I ask you, please, to pray for me.