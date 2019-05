Mesajul Papei Francisc, înainte de vizita în România: „Rugați-vă pentru mine!”

Papa Francisc a transmis, joi, în ajunul primei sale vizite în România, un scurt mesaj pe Twitter în care îi anunță pe credincioși despre eveniment și le cere să se roage pentru el.

„Mâine voi fi în România ca pelerin, pentru a merge împreună cu frații noștri din Biserica Ortodoxă Română și cu credincioșii catolici. Rugați-vă pentru mine!”, a transmis Papa Francisc pe contul său de Twitter.

Tomorrow I will go to Romania as a pilgrim, to walk together with our brothers of the Romanian Orthodox Church and with the Catholic faithful. I ask you, please, to pray for me.