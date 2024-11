Roxana Mînzatu a fost validată ca vicepreședinte al Comisiei Europene / Foto: Facebook/ Roxana Mînzatu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că Parlamentul European a validat-o pe Roxana Mînzatu ca vicepreşedinte al Comisiei Europene şi cu un „portofoliu relevant” de comisar european.

„Parlamentul European a validat-o pe doamna Roxana Mînzatu ca vicepreşedinte al Comisiei Europene şi cu un portofoliu relevant de comisar european. Este încă un pas important pentru creşterea profilului ţării noastre la nivelul Uniunii Europene”, a scris Ciolacu pe Facebook.

El a adăugat că, din păcate, „unii din ţară” au uitat că la Bruxelles suntem toţi români, „că trebuie să tragem pentru România indiferent de ideologie” şi au încercat să blocheze această candidatură „pentru calcule politice personale de campanie”.

„Roxana este un profesionist desăvârşit şi va face cinste României! Felicitări şi mult succes!”, a mai spus Ciolacu.

Roxana Mînzatu, interviu după audierea din PE: „A fost examenul vieții mele”

După ce a fost audiată marți, 12 noiembrie, în comisiile competente ale Parlamentului European, Roxana Mînzatu a declarat, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, că a fost „examenul vieții” sale. Despre întrebările legate de legalitatea extinderii casei sale de la Brașov, ea a spus că a fost „recunoscătoare”.

„A fost bine. Am avut un schimb pozitiv cu deputații europeni. Cred că în sală lumea nu s-a plictisit, am rămas cu toții conectați la subiecte. Au fost și întrebări ușor dificile, vreo 50 de întrebări, 3 ore, examenul vieții mele cum am spus eu, dar m-am simțit bine.

Este o situație complexă, o alianță cu multe valențe politice, sunt grupuri politice care nu sunt de acord în totalitate cu formula componenței actuale a Comisiei. Eu mi-am făcut astăzi treaba, sper că a fost o audiere de care și românii să se simtă mândri. Am avut o interacțiune cu Parlamentul European foarte, foarte bună. De acum, când vor lua decizia și cum o vor lua depășește până la urmă ceea ce eu mai pot influența”, a declarat Roxana Mînzatu.

Despre insistențele din timpul audierii sale asupra subiectului legalității extinderii casei sale de la Brașov, ea a spus: „Simt că a fost un lucru bun, pentru că așa toți deputații au putut să audă de la mine care a fost viața mea, unde m-am născut, unde am trăit, situația familiei mele și chiar am fost recunoscătoare pentru această întrebare. Eu am răspuns cu toate detaliile și a fost foarte bine”.