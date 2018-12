Paul Cozighian, autorul articolului din Le Figaro: „Nu sunt invenții. Interviul cu Ion Iliescu există înregistrat! O să-l difuzez”

Fostul președinte Ion Iliescu a negat, pe blogul personal, declarațiile care le-ar fi făcut pentru cotidianul francez Le Figaro, precizând că a citit „cu uimire amestecată cu dezgust un soi de compilație despre PSD și despre situația politică din România”.

Paul Cozighian, jurnalist Le Figaro, autorul articolului negat de Ion Iliescu, susține că va aduce proba declarațiilor făcute de fostul președinte.

Jurnalistul Cozighian a declarat la Antena 3 că marți seară va difuza declarațiile lui Iliescu.

„Să știți că domnul Iliescu are 85 de ani și nu este într-o formă fizică foarte bună. Ar fi păcat dacă i-am crea probleme suplimentare cu acest interviu pe care mi l-a dat cu toată încrederea”, a spus jurnalistul luni seară la emisiunea „Sinteza zilei”.

„Această înregistrare era pentru presa scrisă. Nu am niciun fel de obligație să vă arăt dumneavoastră în această aseară. Dacă am o obligație, am o obligație să răspund mesajului dat de președintele Iliescu care a fost extrem de amabil cu mine. Aveți răbdare și veți vedea rezultatul. Am o datorie față de președintele Iliescu, care mi-a fost și mie președinte și care m-a scos din rahatul în care am trăit până în 1989”, a mai spus autorul articolului din Le Figaro.

Paul Cozighian este cel care a reuşit să înregistreze primele imagini ale Revoluţiei, la Bucureşti, imagini care ulterior au fost preluate de numeroase televiziuni.

În decembrie 1989 era student la Regie, avea o cameră şi a mers în Piaţa Universităţii să filmeze.

Întrebat de jurnalistul Adrian Ursu cum a ajuns în sediul Comitetului Central cu o cameră de filmat, el student fiind, Paul Cozighian a spus: „Am ajuns purtat pe brațe de revoluționari. Eram popular pentru că eram student și pentru că aveam o cameră de luat vederi”.

Întrebat dacă a vândut imaginile respective unui post străin, Cozighian a răspuns: „Bineînțeles. Sunt jurnalist independent și munca de jurnalist independent se plătește. Este vorba de televiziunea publică din Franța. M-am prezentat și la Televiziunea Română, le-am propus aceste imagini însă televiziunea mi-a propus să le las acolo în timp ce afară se trăgea, pe data de 24 decembrie”.

Surse din conducerea PSD susțin că partidul va acționa în judecată publicația Le Figaro și vor solicita retragerea afirmațiilor defăimătoare cuprinse în articol.

„Am citit cu uimire amestecată cu dezgust un soi de compilație despre PSD și despre situația politică din România, apărută în Le Figaro. Uimire, pentru că Le Figaro a fost întotdeauna un ziar solid, care practica jurnalism de calitate. Dezgust, pentru că sunt citat cu lucruri pe care NU le-am declarat niciodată, nici ziarului Le Figaro, nici altcuiva.

Fiecare este liber să creadă ce dorește despre PSD, despre situația politică din România, despre istoria post-decembristă. Însă nu pot accepta să fiu implicat în lupte politice pentru putere absurde, fără nicio miză nici pentru PSD, nici pentru România. Realitatea prezentată în articol este caricaturală, iar declarațiile care mi se atribuie sunt parte a acestei lupte politice. Nu este intenția mea să particip la așa ceva. PSD este un partid matur și responsabil, care își va rezolva problemele conform statutului său și legilor țării.

In ultima perioada, am ales să fiu cât mai puțin implicat în viața politică din PSD și din România. Iar când voi avea ceva de spus celor din PSD, o voi face direct, fără mijlocirea presei, române sau străine.

Nu cred că avem în față un fake news, ci un act de război mediatic. Ceea ce mi se pare la fel de inacceptabil ca și atribuirea unor afirmații care nu-mi aparțin. Regret că lucrurile au ajuns atât de jos în presă. Mi se pare că jurnalul îmi datoreaza scuze și rectificarea respectivelor afirmații”, a scris Iliescu pe blog.

Ce a scris publicaţia franceză Le Figaro

Partidul Social-Democrat trece printr-o perioadă dificilă, afirmă fostul preşedinte Ion Iliescu, citat de cotidianul francez Le Figaro.

Publicaţia franceză susţine într-un articol apărut în versiunea sa online că fostul preşedinte Ion Iliescu ar fi declarat „este o perioadă dificilă şi confuză pentru PSD”.

La fel ca mulţi alţi membri ai PSD, Ion Iliescu este convins, potrivit Le Figaro, că, pentru a se menţine, partidul său trebuie să întoarcă pagina Liviu Dragnea.