Şoc pentru o pensionară care a primit o factură dublă la gaze după recalculare: "Stau la 18 grade în casă"

Haosul facturilor la energie şi gaze este departe de a se fi încheiat. Unii clienți spun că în urma recalculării sumele au crescut.

Este şi cazul unei pensionare de 92 de ani din Capitală care a primit o factură aproape dublă după recalculare.

Mai exact, o factură în valoare de 800 de lei a venit după recalculare cu suma de 1.300 de lei.

"Am de plată 2.300 de lei când am stat la 18 grade în casă"

„Am făcut reclamație pentru că prima factură a venit de 9.000 de lei. Am primit factura recalculată cu 1.300 de lei pentru că nu s-au calculat aia 2 kW pe octombrie care nu erau compensați şi plafonați.

Pe decembrie am de plată 1.000 de lei. Deci pe două luni am de plată 2.300 de lei când am stat la 18 grade în casă.

Am fost la ei şi i-am întrebat în ce sumă să mă încadrez ca să iau reducerea pe ianuarie şi mi-au zis că ei nu ştiu. Nu este nimic concret", a spus fiica pensionarei.

Furnizorii spun că nu au primit niciun ban de la Guvern pentru aceste plafonări şi compensări

Cei mai mulţi consumatori nu au primit facturile recalculate însă aceste situaţii le provoacă îngrijorare şi nu ştiu la ce să se aştepte.

Pe de altă parte furnizorii spun la rândul lor că nu au primit niciun ban de la Guvern pentru aceste plafonări şi compensări. Reamintim că în primă faza furnizorii sunt cei care suportă aceste reduceri promise de stat, iar ulterior Guvernul ar trebui să le deconteze. În prezent, sunt peste 4 milioane de facturi care au fost trimise greșit către populaţie şi care ar trebui refăcute.