Informații șocante din ancheta tragediei din Piatra-Neamț: Trei victime nu pot fi indentificate

Procurorii continuă audierile în cazul incendiului care a îngrozit o ţară întreagă. La declarații au fost chemați atât cei din conducerea Spitalului, cât și medicii și cei din DSP. Se pare că declarații date se bat cap în cap.

Ana Maria Bujor a oferit informaţii în exclusivitate din cel mai şocant incendiu din România, după cel de la Colectiv

Vorbim despre o situaţie în care victimele cu pricina au fost supuse unor temperatui foarte mari, ştim cu toţii ce s-a întâmplat acolo. Este foarte complicat, inclusiv pentru medicii legişti să îşi dea seama exact despre ce victime vorbesc. Acesta este motivul pentru care acolo, la Inspectoratul de Poliţie Județean, au fost chemați mai mulți aparținatori pentru a da probe ADN, pentru ca să se stabilească foarte clar care dintre victime sunt cele indicate deja de către autorități, că au dispărut în acest incendiu.

Ana Maria Bujor, despre rezultatul necropsiilor

Probabil că spre finalul zilei de astăzi vom avea și identitatea a celorlalte trei victime asupra cărora, nu se știe exact cine sunt ele, și de asemenea, probabil că vom avea și rezultatul altor necropsii. Până acum, din informațiile pe care le avem, rezultatul necropsiilor arată în felul următor: oamenii aceia au murit și din cauza lipsei de oxigen, pentru că evident, nu mai mergeau acele aparate, odată ce a izbucnit incendiul, și au murit și din cauza intoxicației cu fum. Acele două cauze sunt coroborate.

Legat de aparatul de care ar fi pornit acest incendiu, nu ar fi acel injectometru, ci ar fi un alt aparat, care menține tensiunea și funcțiile vitale a celor care se află la ATI

Nu ar fi acel injectometru, ci ar fi vorba despre un alt aparat, nu știu exact cum se numește el în termeni medicali. Dar cert este, că nu de la acel injectometru, și pe deasupra înțelegem de altfel, că nu există butelii, nu au existat butelii acolo în acea încăpere. Totul se făcea prin niște țevi prin care practic erau băgate în pereți.

Ana Maria Bujor explică de ce martorii incendiului spuneau că ''au văzut aerul arzând''

Ceea ce mi s-a mai explicat mie, a fost că, în momentul în care ai o astfel de cameră în care oamenii sunt oxigenați și au nevoie de oxigen, ei bine, trebuie să o aerisești foarte des, pentru că altfel, oxigenul cu pricina se impregnează în pereți. Ceea ce presupun autoritățile că s-a întâmplat, și așa se explică și că ardea aerul. Am avut mărturii de la oameni care explicau că în momentul în care au ajuns acolo, au văzut aerul arzând. Acesta este motivul pentru care s-au întâmplat aceste lucruri, pentru că acea cameră practic, era toată sufocată de oxigen.

Unele dintre paturi au fost distruse complet, adică situaţia acolo a fost extem de gravă. Este evident că lucrurile acolo au stat extrem de prost. Autorităţile deocamdată se mişcă foarte bine, mă refer aici la anchetatori, în sensul în care s-au constituit tot felul de comitete şi comisii, dar în sens bun de data aceasta. Până acum au fost audiaţi şi cei din conducerea spitalului.

Ana Bujor, despre demisia managerului Spitalului

Eu cred că şi nou după ce am făcut publică această informaţie, cam la jumătate de oră a venit şi această demisie, în care, atenţie, spune managerul interimar, cam aceleaşi lucruri pe care le-ar fi susţinut, potrivit unor surse ale mele, şi în faţa anchetatorilor, respectiv că nu s-a încălcat legea, că totul a fost extrem de legal, că a făcut tot ce i-a stat în putinţă. La cât de repede se mişcă ancheta, eu tind să cred că în zilele următoare vom avea şi nişte urmăriri penale in personam, nu doar in rem, cum sunt în acest moment'', a spus Ana Maria Bujor, senior-editor al secţiei eveniment de la Antena 3.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Lucian Micu, şi-a anunţat demisia.

El a fost numit la conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț în urmă cu o lună și este al 8-lea director al spitalului numit în mai puțin de un an.

Imagini exclusive de la ''Spitalul Groazei'' din Piatra Neamţ

De asemenea, Antena 3 a obținut imagini în exclusivitate de la spitalul din Neamț. În urma tragediei, familiile îndoliate au umplut scările spitalului de lumâni, flori și mesaje precum: ''Corupţia ucide!''

În imaginile terifiante se poate observa arsura de pe exteriorul clădirii, la ferestrele camerelor unde erau trataţi cei care au murit la Terapie Intensivă.

Citiţi AICI mai multe informaţii depre cumplitul incendiu din Piatra Neamț.