Plajele lărgite nu vor fi deschise pe 1 Mai. Programul barurilor ar putea fi limitat până la ora 20:00

Antena 3

Operatorii plajelor au ajuns la capătul răbdărilor. Afectaţi de restricţiile impuse in ultimul an, acestia se plang ca vor primi plajele in gestiune abia la 1 iulie. Mai mult, sezonul estival ar putea fi compromis avand in vedere ca programul barurilor ar putea fi limitat până la ora 20:00.