Teorie-bombă în cazul de la Caracal! „Acel monstru nu e singur şi cineva încearcă să ne convingă că e singur”

Deputatul liberal Adriana Săftoiu e de părere că Gheorghe Dincă nu a acționat singur în cazul de la Caracal, iar cineva încearcă să ne convingă contrariul.

Adriana Săftoiu a afirmat că după ce a ascultat discuţia operatorului 112 cu Alexandra Măceşanu, fata ucisă în Caracal, nu mai crede nimic „din ce ni se serveşte public”.

Liberalul susţine că „acel monstru nu e singur şi cineva încearcă să ne convingă că e singur”.

„Fata, joi, dă telefon la 11:00 la 112. Abia când am auzit înregistrările ne-am dat seama şi asta este foarte grav, că nici prima operatoare şi nici poliţistul nu au luat-o foarte în serios pe Alexandra.

Să o spunem direct, pe principiul că dacă o fată a ajuns ea acolo să fie reţinută, violată, o fi făcut ea ceva. Există această atitudine şi s-a simţit că o iau puţin peste picior: cum adică nu ştii unde eşti, cum adică nu ştii cine te-a luat”, a spus Adriana Săftoiu, joi, la Antena 3.

„Ceva nu se lega”, a susținut ea.

„Să ajungi tu vineri, la 3 dimineaţa, la poarta individului, să stai până la 6:00 şi să nu baţi la poartă... Pentru a bate la poartă nu îţi trebuie mandat! Mi s-a întâmplat mie asta. La 1 noaptea, sectoristul căuta pe cineva în zona unde locuiesc şi pentru că au văzut lumină la mine în casă au dat drumul la girofar. Probabil au sunat la interfon şi nu am răspuns. Zic hopa, am ieşit pe terasă şi am întrebat dacă s-a întâmplat ceva. Mi-a spus poliţistul că îl caută pe un domn Stoian, m-a întrebat dacă îl cunosc. I-am explicat că nu! Deci la 1 noaptea, un poliţist m-a întrebat asta. Nu îmi spuneţi că cei 14 poliţişti sau câţi au fost la Dincă nu puteau să bată la poartă, ca să îl trezească din somn să îl întrebe ceva? Incredibil.

(...). Monstrul ăsta şi-a asumat două crime pentru care noi nu avem dovada, drept urmare eu cred că s-a pierdut foarte mult timp şi se pierde prea mult timp în acest caz. Aflu astăzi că omul ăsta va fi dus la detectorul de minciuni, înainte să fie dus la expertiza psihiatrică. Păi nu are nicio valoare. Dacă el va fi declarat instabil mental, detectorul de minciuni nu are nicio valoare. Cum să faci asta? Ce se întâmplă aici, sincer, chiar credeţi că este incompetenţă? Se trage foarte mult de timp, i-au dat şi lui foarte mult timp să o extragă pe Alexandra, ce, cum, unde, încă nu ştim. Dar, de fapt, ajungem la traficul de carne vie, mai clar prostituţie, iar lucrul acesta nu se poate întâmpla fără ca cel puţin autorităţile locale să nu ştie. Iar probabil că statul român, membru al UE, cu obrazul finuț, nu suportă să vină să spună adevărul. Se încearcă o muşamalizare a cazului!”, a acuzat deputatul PNL.

Citește și: Transcript. Cum și-a bătut joc un polițist de Alexandra: "În 2 minute n-are cum să zboare echipajul măi domnișoară! Nu pot să stau în telefon domnișoară că avem și alte apeluri"

Mărturia care aruncă în aer raportul procurorilor. Singurul polițist care a încercat să intre peste Gheorghe Dincă: Am vrut să sun personal la 112 ca să putem intra în casa lui