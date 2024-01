O angajată a Poliţiei Locale Craiova și-a pus colegii să-i gireze mai multe împrumuturi | Oamenii primesc doar jumătate din salariu, din cauza popririlor

O angajată de la Poliția Locală Craiova și-a pus colegii să-i gireze mai multe împrumuturi, iar acum ei îi plătesc datoriile. În apărarea sa, femeia spune că a fost vorba, de fapt, de un ajutor reciproc.

Sursa foto: Profimedia Images

În total, ar fi vorba de 7 angajați ai instituției și de alți 4, din exterior. Femeia i-a convins să fie giranți pentru a contracta mai multe credite la diferite CAR-uri din oraş.

Funcţionara nu şi-a mai plătit ratele, iar oamenii spun că au ajuns să primească jumătate din salariu, din cauza că au popriri pe conturi.

De teama că vor rămâne fără case, unii dintre ei și-ar fi vândut proprietățile.

”A insistat să o girăm ca să-şi amenajeze casa, să bage gaze, să facă îmbunătăţiri. Am girat-o pentru trei împrumuturi. L-am târât şi pe soţul meu în situaţia asta, că am zis să o ajutăm. Acum plătim 4.000 de lei din pensie în fiecare lună. Ea s-a împrumutat la toate CAR-urile din oraş, în total a împrumutat peste 300 de milioane, cam aşa, mai are banca de 100 de milioane”, spune nașa femeii, notează Gazeta de Sud.

Citește și: Înșelătorie la nivel național | Un bărbat, îmbrăcat în măicuță, cerșetor în numele bisericii: "Ca bărbat, lumea te trimite la muncă"

”Ne-am ajutat între noi”

La rândul său, femeia se apără susținând că a fost vorba de un sprijin reciproc și, așa cum ceilalți au plătit pentru ea, și ea plătește pentru ei.

”Ne-am girat între noi. Eu plătesc pentru ei. Din 2022 şi eu plătesc pentru alţii. Eu am plătit pentru o altă colegă şi câte 2.000 de lei, fapt pentru care m-am încurcat cu ale mele. Eu pot dovedi cu chitanţe. Eu i-am girat şi pe naşi.

M-au dat şi în Parchet şi s-a dovedit că nu este adevărat ce susţin ei. Sunt o femeie singură care am fost încurcată de alte persoane. Eu nu am făcut asta intenţionat.

Eu am plătit toată viaţa mea CAR-uri. Acum am ajuns într-o încurcătură din cauza unor persoane care m-au lăsat aşa. Eu nu am mai putut, am şi eu un singur venit. Eu am girat un coleg, el nu a plătit şi eu dau bani pentru el de anul trecut.

Nu toată lumea este bine intenţionată. Să aibă toată lumea răbdare, aşa cum am şi eu. M-am rugat de fetele de la contabilitate să nu-mi oprească toată suma. La CAR la fel, poate nu duceam rata întreagă, dar m-au înţeles. M-am împrumutat de colo, de colo, ca să fac faţă cu cheltuielile. Oamenii se plâng, oamenii sunt răi. Eu i-am rugat să ne ajutăm, să vorbim la CAR, să pună unul 100 de lei, să pună unul 50 de lei, ca să nu ajungem la executor.

Ei s-au gândit să-mi facă rău. Asta este, a fost un timp mai prost, m-au copleşit problemele. Eu plătesc mai mult pentru alţii, decât plătesc pentru mine. Concluzia este că ne-am girat între noi, nici nu mai ţin socoteală câte am de plătit.

Sunt lucruri încurcate şi eu pot să mă plâng. Persoanele astea vor să mă vadă în puşcărie, să mă vadă că eu am făcut o înşelăciune. Şi eu am girat vreo cinci persoane. Îmi trimit mesaje şi mă ameninţă. O să-mi revin pe linia de plutire, dar ei nu au înţeles, sunt foarte răutăcioşi.

Mă simt foarte vinovată, dar nu am nici o putere. Eu am să-mi consult avocata, să nu aibă repercursiuni”, a răspuns angajata Poliţiei Locale, potrivit sursei citate.