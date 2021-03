Nouă polițiști din Capitală, acuzați de răpire și tortură. ”Îmi dădeau cu picioarele în coaste şi cu pumnii în cap”

Este vorba despre 9 agenți de poliție, 7 de la secția 16 din Capitală, unul de la Poliția Ilfov, iar despre a noua persoană nu sunt, în acest moment, informații.

Aceștia au ajuns, în urmă cu scurt timp, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Surse apropiate anchetei spun că este posibil ca oamenii legii să fie reținuți pentru 24 de ore iar, mai apoi, prezentate în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Este un dosar deschis în urma unei sesizări făcute de ofițerii de la DGA după ce, în luna august a anului trecut, doi bărbați au depus o plângere potrivit căreia, la stația de metrou Eroii Revoluției, ar fi fost bătuți, băgați cu forța în mașină și duși pe un câmp în apropiere de Jilava unde ar fi fost torturați.

Faptele ar fi avut loc la sfârșitul lunii august, în Sectorul 4, la ora 1.30 noaptea. Cei doi bărbaţi, unul de 39 de ani, celălalt de 51 de ani, spun că se aflau pe stradă şi ar fi intervenit în timp ce câțiva polițiști ar fi bruscat o persoană. Aceştia s-ar fi răzbunat pe ei, i-ar fi încătuşat şi i-ar fi dus pe un teren viran, unde i-ar fi bătut cu bastoanele.

Mihai Ionuţ Ghiorghe, unul din bărbaţii implicaţi, a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 că: "Am fost înjurat, mi s-au pus cătuşele, am fost băgat în maşină, mi s-au dat trei jeturi de spray paralizant în faţă. Am crezut că voi fi dus la Secţia de Poliţie, dar nu m-au legitimat, nici ei nu s-au legitimat. Au început să dea cu bastoanele în mine. Îmi dădeau cu picioarele în coaste şi cu pumnii în cap. M-au descălţat, m-au bătut la tălpi. M-au abandonat pe câmp."

"Am scos buletinul, mi s-a aruncat buletinul din mână. Mi s-au pus mâinile la spate, am fost încătuşat, pus cu burta pe o maşină şi pur şi simplu aruncat peste nişte cauciucuri. Nu ştiu unde m-au dus, am avut noroc că mi-a rămas telefonul şi am văzut că sunt undeva în Ferentari", a povestit și Teodor Nicolae Gheorghe, celălalt bărbat implicat în altercaţie.

