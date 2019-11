Polițistul care a desfigurat o femeie în bătaie mai face o victimă. „La Slatina nu vrea nimeni să se atingă de el”

Poliţistul din Potcoava, cercetat penal după ce a bătut o femeie provocându-i răni care au necesitat internarea în spital, a fost reclamat din nou la poliţie. Un tânăr din aceeaşi localitate a semnalat că este ameninţat.

Tânărul a depus oficial plângere la poliţie, reclamându-l pe poliţistul Nicolae Rotaru pentru ameninţările pe care acesta i le-a transmis prin mesaje. Nu ar fi însă singura victimă a poliţistului, fiul cel mic al femeii bătute, dar şi ginerele acesteia, fiind la rândul lor ameninţaţi, scrie adevarul.ro.

„Am luat-o la mine, la Piteşti, de când a ieşit din spital, mă ocup de viza de flotant şi de toate cele şi am contactat deja un avocat, să mutăm totul aici, pentru că am impresia că acolo la Slatina nu vrea nimeni să se atingă de el. Nu ne-a chemat nimeni, nu mai ştim absolut nimic de dosar. El merge în continuare la lucru, ceea ce nu mi se pare normal, iar ea nu se poate întoare acasă, pentru că este ameninţată. L-a ameninţat şi pe cumnatul meu, pe fiul mai mic, are 18 ani, i-a transmis că ştie unde sunt şi că să aibă grijă ce face. I-am luat eu atunci telefonul şi am vorbit cu el, m-a ameninţat şi pe mine, are un tupeu fantastic“, a declarat ginerele femeii bătute de poliţist cu mai mult de o săptămână în urmă.

Pe de altă parte, plângerea tânărului ameninţat prin mesaje, care este un vecin care a avut curajul să le vorbească jurnaliştilor despre poliţist, face obiectul unui nou dosar penal.