A început Postul Crăciunului | Reţetele bucătarilor pentru cei care ţin post

A început postul Crăciunului, iar pentru credincioși urmează 40 de zile fără carne, oua sau lapte. Dar, postul nu înseamnă multe produse de origine vegetală, ci puțină mâncare, pauze mari între mese și puțin zahăr.

Altfel, ne putem trezi cu kilograme in plus asimilate in aceste săptămâni, mai ales daca alimentele de baza devin pastele făinoase, cartofii și uleiurile. Totuși, bucătarii vin cu idei sănătoase și ieftine ce pot fi pregătite rapid de orice gospodină.

Bucătarii vin în ajutorul celor care ţin post, cu câteva idei de preparate de post, sănătoase, rapide şi gustoase.

Specialiştii ne recomandă să cumpărăm fructe şi legume proaspete.

În postul Crăciunului sunt dezlegări la peşte în fiecare sâmbătă și duminica, dar și în zilele de sărbătoare.