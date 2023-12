Antena 3 CNN › Actualitate › "Am găsit în această țară viitorul meu" | Povestea lui Loris, francezul care s-a îndrăgostit de România, după ce a trecut peste prejudecăți: ”Mi se spunea că oamenii se deplasează cu căruța aici” "Am găsit în această țară viitorul meu" | Povestea lui Loris, francezul care s-a îndrăgostit de România, după ce a trecut peste prejudecăți: ”Mi se spunea că oamenii se deplasează cu căruța aici”

Un francez a ajuns să se îndrăgostească de România, în ciuda prejudecăților care circulă în țara lui. "Mi se spunea că oamenii se deplasează cu căruța aici. Când am ajuns în România, am petrecut un an binecuvântat", spune el.

Sursa foto: Loris Lejean | Facebook