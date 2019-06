Povestea ascunsă din spatele morții unui doctor de 54 de ani din Sibiu: "Nu pot să nu mă gândesc la faptul că soţulul meu este şi el, cardiolog, are tot 54 de ani şi face gărzi! Să mă aştept la tot ce poate fi mai rău?"

foto: ziare.com

Un medic de 54 de ani, din Sibiu, a murit după ce a făcut stop-cardiorespirator în timp unui excursii cu bicicleta la Păltiniș în județul Sibiu.

Cătălin Bălan urma să intre într-o gardă de 24 de ore.

În urma sa, mai mulți medicii au declanșat o campanie pentru ca gărzile să fie recunoscute ca vechime în muncă.

”Nu pot să cred.. încă un coleg ce făcea gărzi, cardiolog, a decedat, la 54 de ani, la Sibiu! RIP. dr.CĂTĂLIN BĂLAN”, a transmis, pe Facebook, medicul Livia David.

”Nu vi se pare nimic neobişnuit, domnilor decidenţi? Nu vă sună niciun clopoţel al raţiunii când citiţi aceste rânduri? Dacă v-a lăsat memoria, vă ajut. E al doilea medic ce efectua gărzi în România, decedat în 8 zile! Cum vi se pare asta, domnilor miniştri? Cum vi se pare asta domnilor parlamentari? Colegiul Medicilor are vreo părere? Sunt, pur şi simplu în şoc.nu pot să nu mă gândesc la faptul că soţulul meu este şi el, cardiolog, are tot 54 de ani şi face gărzi! Să mă aştept la tot ce poate fi mai rău? Pentru că face minim 4 gărzi pe luna că să asigure continuitatea? Pentru că există vid legislativ pe care de 8 luni încoace ne rugăm să îl umple cumva, Parlamentul? Domnule Ministru al Muncii..aţi spus să aşteptăm 2 săptămanii că să găşiţi o soluţie! În mod normal, termenul este unul rezonabil, doar că pentru noi, cei ce facem gărzi, timpul are o cu totul altă dimensiune, din păcate..cea a morţii! Deja ritmul deceselor a atins cote alarmante! Prea mulţi, prea tineri, prea nevinovaţi! Salvaţi-i cu un OUG, OM.. ce vreţi dumneavoastră! Dar opriţi cumva nenorocirile astea! Este absolut insuportabil ceea ce se întâmplă”, a adăugat aceasta.

Mesajului doamnei David i s-au raliat și alți medici. "Încă o veste trista acoperă corpul medical, la nici o săptămână de când un medic a decedat. Astăzi, dr. Cătălin Bălan, cardiolog în Sibiu, a plecat lângă cei 45 de medici morți în gărzi sau după. Condoleanțe familiei!

Stimați guvernanți, uitați-vă în jur și încercați sa vedeți efectele tergiversării, nepăsării, indolenței de care dați dovada când e vorba de medici. Câți vreți sa să se mai alinieze convoiului mortuar? Inițiativa privind gărzile de a fi trecute la vechime, poate salva sute de vieți, atât ale medicilor, dar și ale pacienților. Nu lăsați timpul sa treacă dacă vreți sa mai aveți un corp medical de elita", a scris medicul Alina Martau.

