Povestea japonezei care şi-a găsit fericirea printre români. Ayako Funatsu locuiește de 21 de ani în România

Ayako Funatsu vorbeşte cu bucurie despre România, cântă romanește, e îndrăgostită de Eminescu şi adoră mămăliga şi pufuleții. Ar vrea să aibă ochii mari şi părul creț şi să vina ziua când oamenii o vor privi ca pe o româncă.

„M-am mutat de 21 de ani dar fiecare zi e altfel. Astfel de ţară nu găsești nicăieri în lume. Am făcut naveta, în fiecare vară am venit în România cu rucsacul în spate şi m-am simțit cum se simt copiii când merg la bunici. În 1999 am găsit un job şi m-am mutat definitiv.

Prima dată am văzut CFR. Un astfel de tren nu există în lume. În fiecare zi port ie, de luni până duminică. Acum câţiva ani mi-am dat seama că îmi lipește ceva: opincile. O doamnă din Buzău a organizat atelier de opinci şi m-am dus imediat şi mi-am făcut opinci. La mulţi ani România", spune Ayako Funatsu, japoneza care şi-a găsit fericirea printre români.

