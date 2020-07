Precizari importante ale conducerii ANSVSA

Intrebarea nr. 1:

În ultimele 7 luni, câți directori din cadrul ANSVSA au fost detașați pentru o anumită perioadă să exercite funcții de conducere în alte județe? Care sunt motivele acestor detașări? În respectivele județe, unde ați detașat oameni de conducere, ați organizat concursuri pentru ocuparea funcțiilor respective?

Răspuns:

În ultimele 7 luni, nu au fost directori din cadrul ANSVSA care să fie detașați pentru o anumită perioadă să exercite funcție de conducere în alte județe, deoarece nu au fost motive întemeiate pe baza cărora să fie realizată această acțiune.

Precizăm totuși că la nivelul structurilor teritoriale DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti subordonate ANSVSA, există un număr de 35 posturi de conducere vacante sau temporar vacante, din cele 84 aprobate ce pot fi ocupate prin detașare pe o perioadă maximă de 6 luni în măsura în care se constată ca sunt indeplinite cerintele din Codul Administrativ si necesitatea asigurării unui management eficient, în conformitate cu prevederile Codului Administrativ.

De asemenea, în urma măsurilor dispuse ca urmare a evoluției pandemiei COVID ( Decret nr 195/2020 si LEGEA 55/2020), vă comunicăm că nu au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor de conducere vacante sau temporar vacante deoarece actele normative mai sus mentionate nu permiteau organizarea de concursuri si DSVSA judetene si a municipiului Bucuresti nu puteau fi functionale fara conducere.

Întrebarea nr. 2:

Câți bani a plătit în plus ANSVSA, în ultimile 7 luni, directorilor detașați în alte județe, pentru a le asigura acestora cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli?

Răspuns:

Cheltuielile pentru asigurarea cazării, diurnei, transportului precum și alte cheltuieli legale, ocazionate de detașarea directorilor pe posturile de conducere vacante sau posturile temporar vacante, pentru asigurarea managementului necesar la nivelul DSVSA județene, nu au fost suportate din fondurile ANSVSA, ci din fondurile proprii ale DSVSA județean.

Vă precizăm că în ultimile 7 luni, la nivel național au fost detașați în interesul serviciului 4(patru) directori executivi și 2 (doi) directori executiv adjuncti pentru a ocupa posturile de conducere vacante și cele temporar vacante de la nivelulul altor DSVSA județene si a municipiului Bucuresti, unde era necesară asigurarea unui nivel corespunzător de conducere si management.

Nominalizarea directorilor a fost realizată pe baza experienței acestora și a rezultatelor bune obținute la nivelul județului unde sunt titulari pe post, pentru a reduce și la nivelul altor județe( unde era post vancant), numărul focarelor de pestă porcină africană (PPA) și pentru a eradica teritoriul acestora de alte boli majore si de mare risc specifice animalelor .

În ceea ce privește asigurarea cazării și transportului pentru fiecare dintre directorii detașați, conform prevederilor legale HOTARARE 714/2018 pentru o noapte de cazare să fie decontată la nivelul DSVSA județeană suma maximă de 230 lei pe noapte, iar cheltuielile privind transportul către județul de domiciliu să fie decontat o singura dată pe lună. (230lei maxim CAZARE noapte/+20 lei indemnizatie pe zi x 22 zile lucratoare = +_ 5060 lei per luna)

Practic, dispunerea măsurilor de detașare pentru a ocupa funcțiile de conducere vacante sau temporar vacante (director executiv și director adjunct) de la nivelul unor DSVSA județene, este o etapă a Planului de Eficientizare a Capacității Manageriale la nivelul ANSVSA și al structurilor subordonate acesteia (DSVSA județene, Institute, etc) ca parte din strategia pe termen scurt elaborată pentru creșterea performanțelor manageriale și realizarea obiectivelor stabilite pentru serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din România.

Acest plan cuprinde inclusiv măsurile suplimentare de asigurare a managementului pentru unele posturi vacante la nivelul unor DSVSA județene a căror directori executivi au fost pensionați (DSVSA Argeș și DSVSA Arad) sau in urma unor evenimente deosebite /deces (DSVSA Botoșani).

În urma aplicării acestor măsuri de eficientizare a managementului, prin asigurarea ocupării prin detașare a unor posturi de director executiv și de director adjunct la nivelul unor DSVSA județene unde erau probleme majore în domeniul de competența al serviciilor sanitare veterinare, au fost constatate rezultate semnificative, respectiv scăderea la jumate a numărului focarelor de pestă porcină africană (focare PPA de la 597 in luna iulie 2019pana la.260 in luna iulie 2020) coroborat cu reducerea cheltuielilor legate de despagubirile aferente de la 53 milioane euro pentru tot anul 2019 (cu șapte luni în urmă) la aproximativ 6 milioane euro (în prezent).

Întrebarea nr. 3:

Instanța Tribunalului Satu Mare, prin decizia nr. 702/83/2020, a consierat ilegal ordinul ANSVSA nr. 602/25.05.2020, prin care domnul Dumuță Nicolae a fost detașat de la DSVSA Satu Mare pentru a ocupa funcția de director executiv la DSVSA Neamț? Prin urmare de ce mai emiteți astfel de ordine?

Răspuns:

Instanța Tribunalului Satu Mare, prin sentinta civila nr 166/2020/CA , nu a considerat ilegal actul administrativ de detașare a domnului Dumuță Nicolae ci s-a pronuntat in prima instanta doar pentru suspendarea actului administrativ . Instanta nu s-a pronunțat pentru anularea acestui act, fiind acordat un nou termen.

De asemenea, din declarațiile publice ale domnului Dumuță Nicolae, reiese clar dorința acestuia de a sprijinii prin experiența sa serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și nu a avut nici o împotrivire fată de decizia respectivă, singura obiecție/afirmație fiind realizată în legătura cu distanța față de domiciliul propriu.(iar fi convenit mai mult la ARAD)

În vederea ducerii la îndeplinire a Planului de Eficientizare a Capacității Manageriale la nivelul ANSVSA și al structurilor subordonate acesteia (DSVSA județene, Institute, etc), vor fi elaborate în continuare acte administrative la nivel de ordine de președinte ANSVSA, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, prin care vor mai fi dispuse acțiuni de ocupare a posturilor de conducere vacante sau a celor temporar vacante de la nivelul DSVSA județene, în vederea atingerii obiectivelor stabilite în strategia serviciilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor din România.

Întrebarea nr. 4:

O parte dintre directorii detașați vă acuză Domnule Președinte că le-ați cerut directorilor pe care i-ați detașat să se înscrie în PNL, pentru a avea susținerea partidului pentru funcțiile de conducere pe care la ocupă. Cum comentați aceste afirmații?

Răspuns:

Aceste afirmații sunt nefondate, niciodată nu am obligat un coleg să se înscrie într-un partid politic, respectiv PNL, să fie susținut de partid sau să desfășoare activitate politică.

Întrebarea nr. 5:

Am intrat în posesia unei facturi eliberată de Hotelul Crowne Plaza către ANSVSA, în care se spuse că dumneavoastră Domnule Președinte ați facut cheltuieli în valoare de 2604,09 lei (537,75 euro), în luna mai 2020, sume decontate de către ANSVSA. Pe ce ați cheltuit aceste sume de bani, avand în vedere că dețineți în proprietate o locuință în București?

Răspuns:

Nu am cunoștiință dacă documentul la care faceți referire, este autentic sau nu și factura este în conformitate cu originalul . Nu cunosc aspectul cum ati intrat in posesia unei facturi fara a fi solicitata si inainta de catre hotel sau ANSVSA ( DACA ACEASTA AR FI FOST EMISA ).

Precizez că în perioada stării de urgență și a stării de alertă instituită ca urmare a pandemiei COVID, datorită faptului că ANSVSA a trebuit să se implice conform atribuțiilor și responsabilităților ca autoritate de siguranța națională pentru coordonarea și asigurarea funcționării întregului sistem de producere și comercializare cu alimente pentru consumul populației , precum si implicarea in teste pentru detectia coronavirusului SARS COV 2, au fost necesare întâlniri/grupuri de lucru pentru identificarea unor soluții,care de cele mai multe ori se prelungeau si după orele 24,00.

Luând în considerare că în dimineața zilei următoare era necesară prezența președintelui la sediul ANSVSA în vederea aprobării/avizării/verificării măsurilor stabilite în regim de urgență în ziua precedentă, precum și faptul că domiciliul(locuinta unde familia este domiciliata) președintelui este într-o localitate dintr-un alt juteț la o distanța de peste 22 km față de locul de muncă, iar pe fondul controalelor realizate de alte autorități în ceea ce privește interzicerea circulației persoanelor pe starea de urgenta după orele 22,00, s-a luat decizia ca în aceste situații, in conformitate cu Hotararea 129/2018 președintele ANSVSA să poată beneficia de servicii de cazare,fiind un numar de 2-4 nopți/luna ( atunci cand situatia a impus-o ) în apropierea locului de muncă pe raza municipiului București si nu asa cum in mod eronat ati precizat in reportaj ca locuieste permanent .

În ceea ce privește locuința pe raza municipiului București pe care o dețin și care a fost cupinsă în Declarația de Avere completată pentru anul 2020, vă comunic că această locuință se regăsește la stadiul de amenajare , nefiind mobilată și dotată corespunzător pentru a putea fi locuită de familia mea.